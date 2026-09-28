आज के दिन: वित्त मंत्री के कतर दौरे का आज आखिरी दिन, कांग्रेस की दलित-आदिवासी स्वाभिमान बैठक

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का समापन

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आज आखिरी दिन है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में चल रहे इस आयोजन का आगाज 25 सितंबर को हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का ये चौथा संस्करण है। इस आयोजन के शुरुआती तीन दिनों में ही 4.74 लाख लोग पहुंच चुके हैं। यह 2025 में पूरे पांच दिन में आए 5.07 लाख आगंतुकों का करीब 93.5 फीसदी है।