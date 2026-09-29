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भारत-अमेरिका संबंध: ट्रंप ने एस्सार ग्रुप के ₹15 अरब के स्टील प्लांट का किया अनावरण, देश का सबसे बड़ा संयंत्र

Tue, 29 Sep 2026 01:50 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 29 Sep 2026 01:50 AM IST
सार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय कारोबारी घराने- एस्सार ग्रुप के आयोवा में 15 अरब रुपये के विशाल स्टील प्लांट की योजना का अनावरण किया। यह अमेरिका का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र होगा, जो 2030 तक उत्पादन शुरू करेगा। इससे हजारों रोजगार पैदा होंगे।

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Indian Essar Group Steel Plant Iowa Largest in US History Prez Trump Unveils know details
करोड़ों का निवेश करेगा एस्सार ग्रुप - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की एस्सार ग्रुप की एक बड़ी परियोजना का अनावरण किया। आयोवा में 15 अरब रुपये के निवेश से एक विशाल स्टील प्लांट बनाने की है पहल की गई है। व्हाइट हाउस ने बताया कि यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र होगा। इस घोषणा से अमेरिकी उद्योग को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ अमेरिका में रोजगार के नए अवसर पैदा की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार ने इसे ट्रंप की प्रतिबद्धता बताया है।

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एस्सार ग्रुप और ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने ओवल ऑफिस में एस्सार ग्रुप के सह-संस्थापक रवि रुइया और उनके बेटे रेवंत रुइया की मौजूदगी में सोमवार को निवेश संबंधी घोषणा की। ट्रंप ने कहा, आज, हम यह घोषणा करते हुए उत्साहित हैं कि मेसाबी मेटालिक्स आयोवा राज्य में अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बनाएगा। एस्सार ग्रुप के मेसाबी मेटालिक्स के अध्यक्ष रेवंत रुइया ने अमेरिका में चीजों के निर्माण के महत्व को वापस लाने के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि मेसाबी मेटालिक्स का लक्ष्य 2030 तक इस प्लांट में उत्पादन शुरू करना है। यहां सालाना 10 दस लाख टन स्टील का उत्पादन होने का अनुमान है।

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देश में सबसे बड़ा: सालाना 10 दस लाख टन स्टील का उत्पादन

प्लांट शुरू होने के बाद आयोवा राज्य में 1,750 स्थायी रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी उद्योग के पुनर्निर्माण, विनिर्माण को वापस लाने और नए रोजगार सृजित करने के अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज की यह घोषणा अमेरिकी स्टील उद्योग को पुनर्जीवित करने के राष्ट्रपति के ऐतिहासिक प्रयासों को रेखांकित करती है। इस घोषणा की खबर सबसे पहले द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी थी। पूर्वी आयोवा में यह नया मिल मेसाबी मेटालिक्स द्वारा बनाया जा रहा है। यह मिनेसोटा-आधारित कंपनी भारत के एस्सार ग्रुप के स्वामित्व में है। व्हाइट हाउस ने कहा कि प्लांट पूरी तरह से बनने पर सालाना 10 दस लाख टन स्टील का उत्पादन करेगा। यह अमेरिका में किसी भी अन्य प्लांट से अधिक होगा।

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खदान और रोजगार का क्या है महत्व?

इस प्लांट के लिए आवश्यक लौह अयस्क मिनेसोटा में एक नई खदान से आएगा। कंपनी ने इस खदान के निर्माण में 2.5 अरब रुपये का निवेश किया है। यह खदान सालाना करीब 7.5 दस लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन करेगी। इससे मिनेसोटा राज्य में लगभग 350 रोजगार पैदा होंगे। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने बताया कि यह 50 साल में अमेरिका की पहली नई लौह अयस्क खदान होगी। यह खदान मिनेसोटा की मेसाबी आयरन रेंज में स्थित है। यह रेंज 80 से 100 मील तक फैली हुई है। इसने 20वीं सदी के दौरान अमेरिका के कुल लौह अयस्क उत्पादन में करीब 60 फीसदी का योगदान दिया था।

प्लांट की तकनीक और प्रतिस्पर्धा कैसी होगी?

रेवंत रुइया ने बताया कि यह प्लांट नवीनतम तकनीक का उपयोग करेगा। यह आकार, गुणवत्ता और लागत के मामले में दुनिया के किसी भी स्टील प्लांट के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा करेगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि प्लांट में बनने वाला स्टील शुरू से अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका में ही उत्पादित होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप विदेशी श्रम के बजाय मेहनती अमेरिकियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऊर्जा सचिव क्रिस राइट, वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक और एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक के अध्यक्ष जॉन जोवानोविक भी घोषणा के समय उपस्थित थे। ग्लोबल सप्लाई चेन के वरिष्ठ निदेशक डेविड कोपले भी इस अवसर पर मौजूद थे। ट्रंप ने उद्योग के अधिकारियों और वाणिज्य अधिकारियों के साथ मिलकर इस परियोजना की घोषणा की।

ट्रंप की व्यापार नीति का क्या असर?

ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर टैरिफ 50 फीसदी तक बढ़ा दिए थे। उन्होंने कहा था कि यह कदम अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करता है। हालांकि, इससे रेफ्रिजरेटर से लेकर कारों तक की उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि का खतरा भी था। जून में ट्रंप ने प्रतिष्ठित अमेरिकी स्टील निर्माता यूएस स्टील के जापान की निप्पॉन स्टील द्वारा अधिग्रहण को भी मंजूरी दी थी। इस अधिग्रहण को पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रोक दिया था। 2024 के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में ट्रंप ने शुरू में इसका विरोध किया था। बाद में ट्रंप ने एक ऐसे समझौते का समर्थन किया, जिसने संघीय सरकार को कुछ कंपनी निर्णयों में अपनी बात रखने का अधिकार दिया।

एस्सार ग्रुप और राजनीतिक संदर्भ क्या है?

मेसाबी मेटालिक्स मिनेसोटा के नैशवॉक में मेसाबी आयरन रेंज के किनारे स्थित है। एस्सार ग्रुप एक भारतीय औद्योगिक समूह है। इसकी स्थापना भारत में 1969 में हुई थी। अपनी वेबसाइट के अनुसार, एस्सार ग्रुप ऊर्जा और खनन से लेकर तकनीक और खुदरा तक के उद्योगों में कारोबार करता है। व्हाइट हाउस ने कहा कि यह प्लांट 2030 में स्टील का उत्पादन शुरू करेगा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 2,000 से अधिक रोजगार पैदा करेगा। यह घोषणा ट्रंप के लिए आयोवा जैसे राज्यों में आगामी मध्यावधि चुनावों से पहले मतदाताओं को उत्साहित करने का एक प्रयास भी है। आयोवा में राज्यपाल और सीनेट की सीटें प्रतिस्पर्धी बन गई हैं।

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