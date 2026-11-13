सुर्खियां: दिल्ली में प्रदूषण ने तोड़े रिकॉर्ड; एनवीडिया से हुआंग का इस्तीफा; छठ का पहला दिन नहाय खाय आज

विदेशी बाजार में तैयार होने वाला सामान भारतीय बाजार में कितनी कीमत पर बिकता है और वैसा ही उत्पाद देश में कितनी कीमत पर उपलब्ध है? इस बार भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में कारोबारियों और ग्राहकों के सामने ऐसी तुलना करने का अवसर होगा। भारत मंडपम में 13 नवंबर से शुरू होने जा रहे 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में 11 देशों के पवेलियन विदेशी उत्पादों और कारोबारी संभावनाओं का नया बाजार खोलेंगे। यहां विदेशी उत्पादों की कीमत, डिजाइन और गुणवत्ता के सामने भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलेगी। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...