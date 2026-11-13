सुर्खियां: दिल्ली में प्रदूषण ने तोड़े रिकॉर्ड; एनवीडिया से हुआंग का इस्तीफा; छठ का पहला दिन नहाय खाय आज
दिल्ली का हाल: वाहनों के जहरीले धुएं ने बढ़ाया संकट, प्रदूषण तीन साल में सबसे अधिक; आंख-सांस की तकलीफें बढ़ीं
दिवाली पर फूटे पटाखों का धुआं तो छट गया है, पर दिल्ली-एनसीआर में सांसों पर संकट गहराया हुआ है। बृहस्पतिवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भूरे-पीले रंग की घनी धुंध की चादर में लिपटा मिला। वाहनों से निकले जहरीले धुएं ने संकट और बढ़ा दिया। कुल प्रदूषण में इसका हिस्सा 16% रहा। इससे लोगों को आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ा। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
छठ महापर्व आज से: नहाय-खाय के साथ होगी पावन अनुष्ठान की शुरुआत, सूर्य उपासना के लिए दिल्ली में घाट तैयार
चार दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत आज नहाय-खाय के पावन अनुष्ठान के साथ हो गई है। इस दिन व्रती कद्दू और लौकी की सब्जी व अरवा चावल (कद्दू-भात) का सेवन करते हैं। इस परंपरा के चलते बाजारों में इनकी मांग अचानक आसमान छूने लगी है। भारी खपत के कारण पूर्वी दिल्ली की प्रमुख मंडियों से लेकर खुदरा बाजारों तक लौकी और कद्दू के दाम सामान्य दिनों के मुकाबले दोगुने हो गए हैं। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
व्यापार मेला आज से: 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के उत्पाद बनेंगे आकर्षण, 11 देशों के पवेलियन भी सजेंगे
विदेशी बाजार में तैयार होने वाला सामान भारतीय बाजार में कितनी कीमत पर बिकता है और वैसा ही उत्पाद देश में कितनी कीमत पर उपलब्ध है? इस बार भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में कारोबारियों और ग्राहकों के सामने ऐसी तुलना करने का अवसर होगा। भारत मंडपम में 13 नवंबर से शुरू होने जा रहे 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में 11 देशों के पवेलियन विदेशी उत्पादों और कारोबारी संभावनाओं का नया बाजार खोलेंगे। यहां विदेशी उत्पादों की कीमत, डिजाइन और गुणवत्ता के सामने भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलेगी। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
कुलगाम हमले के बाद सीआरपीएफ जवान की चेतावनी: सामने से वार करने की हिम्मत नहीं, अब चुन-चुनकर मारे जाएंगे आतंकी
दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों की नाका पार्टी पर हुए आतंकी हमले के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक जवान का वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया है। जवान ने इस कायराना हमले पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और अब हमलावरों के बचने का कोई रास्ता नहीं है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
ईवी नीति: दिल्ली में ईवी की सब्सिडी के लिए अब आधार अनिवार्य, ओटीपी से प्रमाणित होगी पहचान; अधिसूचना जारी
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने या पुराने पेट्रोल-डीजल वाहन को कबाड़ में देने पर सरकारी प्रोत्साहन राशि पाने के लिए अब आधार अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार ने ईवी सब्सिडी के लिए आधार आधारित पहचान सत्यापन जरूरी कर दिया है। इसके तहत आवेदकों को ईवी इंसेंटिव पोर्टल पर आधार नंबर दर्ज कर ओटीपी के जरिये अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं पर बड़ा संकट: आउटलुक से लेकर टीम्स तक ठप, 1.30 लाख यूजर्स हुए परेशान; क्या है वजह?
अमेरिकी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की कई सेवाएं गुरुवार को अचानक प्रभावित हो गईं। इस तकनीकी गड़बड़ी का सबसे ज्यादा असर कंपनी की ईमेल सेवा आउटलुक पर पड़ा। हजारों यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे एप इस्तेमाल करने में भी परेशानी हुई। इनमें दफ्तर के कामकाज में इस्तेमाल होने वाला टीम्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित सहायक कोपायलट और माइक्रोसॉफ्ट 365 की सेवाएं शामिल हैं। कई यूजर्स ने शिकायत की कि उनके एप ठीक से काम नहीं कर रहे थे। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
दुनिया की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियों में शुमार एनवीडिया के लिए 12 नवंबर का दिन बड़ा झटका लेकर आया। कंपनी के सह-संस्थापक और सीईओ जेंसन हुआंग ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। करीब 33 साल पहले जिस कंपनी को उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर शुरू किया था, उसे अब वह नहीं संभालेंगे। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...