लद्दाख में प्रदर्शन से पहले वांगचुक पर पहरा: घर के बाहर 25 जवान तैनात होने का दावा, क्या है पूरा विवाद?

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पहाड़ी विकास परिषद के चुनाव सर्दियों के बजाय ऐसे समय कराए जाएं, जब लद्दाख की अधिकतर आबादी क्षेत्र में मौजूद हो।

पहाड़ी विकास परिषदों को प्रभावी बनाया जाए और उन्हें वास्तविक अधिकार दिए जाएं। पिछले साल 24 सितंबर को हुई घटना की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।

वांगचुक ने कहा कि प्रशासन की ओर से उन्हें केवल घर पर रहने की सलाह देने की बात कही जा रही है, लेकिन घर के बाहर इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का मतलब नजरबंदी ही है। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी व्यक्ति को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए बिना शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि वह अपने आने-जाने पर लगाई गई पाबंदियों को उचित कानूनी मंचों पर चुनौती देंगे। इसके लिए मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का रुख करने की बात भी कही।वांगचुक लेह एपेक्स बॉडी के प्रमुख सदस्यों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वह लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेताओं और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लद्दाख से जुड़ी कई मांगों को लेकर धरने की तैयारी कर रहे थे। इनमें चार दिसंबर को होने वाले स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के चुनाव का समय भी शामिल है। वांगचुक ने सर्दियों में चुनाव कराने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उस समय लद्दाख की बड़ी आबादी क्षेत्र से बाहर रहेगी।वांगचुक ने आरोप लगाया कि 24 सितंबर की घटना की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट जारी नहीं की जा रही है और इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन सफलतापूर्वक हुए हैं और मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने देश के लोगों से भी लद्दाख के आंदोलन का समर्थन करने की अपील की। उनका कहना था कि लद्दाख के लोगों ने हमेशा देश के युवाओं और सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों का साथ दिया है। अब देश के लोगों को भी लद्दाख के संघर्ष के साथ खड़ा होना चाहिए।लद्दाख पुलिस ने वांगचुक के खिलाफ की गई कार्रवाई का बचाव किया है। पुलिस के मुताबिक, यह कदम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और लेह के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी निषेधाज्ञा के तहत उठाया गया है। इन आदेशों में चुनावी प्रक्रिया के दौरान लेह नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक रैलियों, प्रदर्शनों और अन्य सामूहिक आयोजनों को नियंत्रित किया गया है। इससे पहले पुलिस ने वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाकर उनके घर पहुंचाया था।