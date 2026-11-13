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आज की खबरें: केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक 18 को, पीएम देंगे युवाओं व महिलाओं को साधने का मंत्र

Fri, 13 Nov 2026 05:21 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: नितिन गौतम Updated Fri, 13 Nov 2026 05:21 AM IST
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न्यूज अपडेट - फोटो : Amar Ujala
मंत्रिमंडल विस्तार और संसद के विशेष सत्र की चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 नवंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे। बैठक में गरीबी उन्मूलन के नए विचारों के साथ कल्याणकारी और विकास योजनाओं की जरूरतमंद वर्ग तक पहुंच पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही युवाओं और महिलाओं को साधने पर जोर रहेगा। बैठक का उद्देश्य मंत्रियों को सरकार के भावी एजेंडे और लक्ष्यों से अवगत कराना है। 
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