आज की खबरें: केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक 18 को, पीएम देंगे युवाओं व महिलाओं को साधने का मंत्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: नितिन गौतम Updated Fri, 13 Nov 2026 05:21 AM IST
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मंत्रिमंडल विस्तार और संसद के विशेष सत्र की चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 नवंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे। बैठक में गरीबी उन्मूलन के नए विचारों के साथ कल्याणकारी और विकास योजनाओं की जरूरतमंद वर्ग तक पहुंच पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही युवाओं और महिलाओं को साधने पर जोर रहेगा। बैठक का उद्देश्य मंत्रियों को सरकार के भावी एजेंडे और लक्ष्यों से अवगत कराना है।
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