माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं पर बड़ा संकट: आउटलुक से लेकर टीम्स तक ठप, 1.30 लाख यूजर्स हुए परेशान; क्या है वजह?

माइक्रोसॉफ्ट की कई सेवाएं गुरुवार को तकनीकी गड़बड़ी के कारण प्रभावित हुईं। डाउन्डिटेक्टर पर करीब 1.30 लाख यूजर्स ने आउटलुक में परेशानी की शिकायत की। टीम्स, कोपायलट और माइक्रोसॉफ्ट 365 के यूजर्स भी प्रभावित हुए। कंपनी ने सर्वर पर बढ़ते दबाव और स्वचालित जांच में आई गड़बड़ी को संभावित वजह बताया और सेवाएं बहाल करने के लिए सुधार शुरू किया।

अमेरिकी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की कई सेवाएं गुरुवार को अचानक प्रभावित हो गईं। इस तकनीकी गड़बड़ी का सबसे ज्यादा असर कंपनी की ईमेल सेवा आउटलुक पर पड़ा। हजारों यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे एप इस्तेमाल करने में भी परेशानी हुई। इनमें दफ्तर के कामकाज में इस्तेमाल होने वाला टीम्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित सहायक कोपायलट और माइक्रोसॉफ्ट 365 की सेवाएं शामिल हैं। कई यूजर्स ने शिकायत की कि उनके एप ठीक से काम नहीं कर रहे थे।

कितने यूजर्स को हुई परेशानी?

सेवाओं में आई गड़बड़ी पर नजर रखने वाली वेबसाइट डाउन्डिटेक्टर के मुताबिक, गुरुवार दोपहर एक बजे के कुछ देर बाद करीब 1.30 लाख यूजर्स ने आउटलुक में परेशानी की शिकायत दर्ज कराई। यह शिकायतों का सबसे ऊंचा स्तर था। इसके बाद नई शिकायतों की संख्या में गिरावट आई, लेकिन कई यूजर्स की समस्या बनी रही। कुछ लोग अपने ईमेल खाते तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जबकि कई यूजर्स का इनबॉक्स खुलने में दिक्कत आ रही थी। बड़ी संख्या में लोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने में भी असमर्थ थे।

माइक्रोसॉफ्ट ने गड़बड़ी की क्या वजह बताई?

माइक्रोसॉफ्ट ने सोशल मीडिया पर जारी जानकारी में बताया कि उसे अपनी ईमेल और टीम्स सेवाओं में आ रही परेशानी की जानकारी है। कंपनी के मुताबिक, अमेरिका के अलग-अलग हिस्सों में यूजर्स को एक्सचेंज ऑनलाइन के ईमेल खातों तक पहुंचने में दिक्कत हो रही थी। यह समस्या कई तरह के कनेक्शन के जरिये सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को प्रभावित कर रही थी। कंपनी ने बताया कि उसके कुछ सर्वर पर सामान्य से ज्यादा दबाव था। इसकी वजह से कनेक्शन में गड़बड़ी आने की आशंका थी। जांच में यह भी पता चला कि कुछ सर्वर अचानक उपलब्ध नहीं रह गए थे। दरअसल, स्वचालित जांच के दौरान आई समस्या के कारण ये सर्वर काम करना बंद कर गए थे।

समस्या ठीक करने के लिए कंपनी ने क्या कदम उठाए?

कंपनी ने शुरुआत में यह स्पष्ट नहीं किया कि आखिर सर्वर में गड़बड़ी किस वजह से आई। हालांकि, बाद में बताया कि वह समस्या का समाधान तलाश रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक सुधार का परीक्षण शुरू किया और प्रभावित सर्वर को दोबारा चालू करने के लिए जांच का वैकल्पिक तरीका भी लागू करना शुरू किया। कंपनी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 सेवा स्थिति खाते के जरिये कहा कि वह यूजर्स पर पड़ रहे असर को कम करने के लिए हर संभव रास्ते पर तेजी से काम कर रही है।

क्या टीम्स की सेवा बहाल हो गई थी?

माइक्रोसॉफ्ट ने दिन में पहले ही बताया था कि उसने उत्तरी अमेरिका में टीम्स से जुड़ी समस्याओं को सफलतापूर्वक ठीक कर लिया है। हालांकि, कंपनी के इस दावे के बाद भी कुछ यूजर्स ने इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ी शिकायतें जारी रखीं। यानी सेवा बहाल करने की जानकारी देने के बावजूद सभी यूजर्स के लिए परेशानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कंपनी आउटलुक और दूसरी प्रभावित सेवाओं को सामान्य करने में जुटी थी।