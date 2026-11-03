सुर्खियां: आंध्र तट से टकराया चक्रवात मुरासु; अमेरिका में आज मध्यावधि चुनाव के मतदान; मैक्सवेल ने लिया संन्यास

आज मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को देश-दुनिया की अहम खबरों की श्रृंखला लेकर एक बार फिर अमर उजाला हाजिर है। सबसे पहले बात करेंगे चक्रवात मुरासु की, जिसने आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक दी है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी है। वहीं, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ गया है। पराली और वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण हवा जहरीली हो रही है और अगले तीन दिनों में हालात और बिगड़ने की आशंका है। उधर, अमेरिका में चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब को जेल में चेहरा काटने की धमकी देने का मामला सामने आया है, जिसमें पांच कैदियों पर आरोप लगे हैं। वहीं, यूक्रेन में रूस के हमलों से भारी तबाही मची है। राहत केंद्रों और शेल्टर पर बमबारी में 24 लोगों की मौत की खबर है, जबकि परमाणु हमले की अफवाह से भी चिंता बढ़ गई है। खेल जगत में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दबंगों पर राज्यमंत्री कृष्णा पासवान की बहन और एक गर्भवती महिला से मारपीट करने और फायरिंग का आरोप लगा है। उधर, ब्रिटेन में स्थायी निवास के नियमों को लेकर भारतीयों को राहत मिलने की उम्मीद है। जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अंदरूनी कलह गहराती जा रही है। सांसद आगा रुहुल्ला के इस्तीफे की अटकलों और 25 विधायकों की बगावत के दावे से उमर सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पंचकुला में बच्ची से मारपीट के मामले में स्कूल प्रशासन और एक छात्र के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं, विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रिफाइनरी में विस्फोट के बाद आग लग गई और धुएं का बड़ा गुबार दिखाई दिया। भारत और वियतनाम के बीच उच्चस्तरीय बैठक में व्यापार, सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। समुद्री लुटेरों के कब्जे से 20 क्रू मेंबर को सुरक्षित बचाने पर रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना की सराहना की। मनोरंजन जगत में निर्देशक संजय गुप्ता की पत्नी ने पैपराजी से खास अपील की है और बेटी के वायरल वीडियो पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक क्लिक में पढ़ें देश-दुनिया की अहम खबरें...

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