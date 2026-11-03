दिल्ली रक्षा संवाद: 'पारंपरिक और गैर-पारंपरिक युद्ध के बीच अंतर तेजी से धुंधला हो रहा'; राजनाथ सिंह क्या बोले?

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उन्होंने कहा कि सहयोग के बिना आत्मनिर्भरता हमारे तकनीकी दायरे को सीमित कर सकती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता को तकनीकी संप्रभुता हासिल करने की कोशिश के रूप में समझा जाना चाहिए। उन्होंने ये बातें दिल्ली रक्षा संवाद में कहीं। विज्ञापन

Speaking at the ‘Delhi Defence Dialogue’ -2026 in New Delhi. https://t.co/MagsxsSAX9 — Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 3, 2026 विज्ञापन विज्ञापन

(अधिक जानकारी अपडेट की जा रही है। ) उन्होंने कहा कि सहयोग के बिना आत्मनिर्भरता हमारे तकनीकी दायरे को सीमित कर सकती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता को तकनीकी संप्रभुता हासिल करने की कोशिश के रूप में समझा जाना चाहिए। उन्होंने ये बातें दिल्ली रक्षा संवाद में कहीं।(अधिक जानकारी अपडेट की जा रही है। )

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि पारंपरिक और गैर-पारंपरिक युद्ध के बीच का अंतर तेजी से धुंधला होता जा रहा है। सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सैन्य तैयारियों को तकनीकी तैयारियों से अलग नहीं किया जा सकता।