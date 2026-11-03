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दिल्ली रक्षा संवाद: 'पारंपरिक और गैर-पारंपरिक युद्ध के बीच अंतर तेजी से धुंधला हो रहा'; राजनाथ सिंह क्या बोले?

Tue, 03 Nov 2026 04:41 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 03 Nov 2026 04:41 PM IST
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delhi defence dialogue: rajnath singh on conventional, unconventional warfare, technology, self reliance
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह - फोटो : एएनआई (फाइल)
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि पारंपरिक और गैर-पारंपरिक युद्ध के बीच का अंतर तेजी से धुंधला होता जा रहा है। सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सैन्य तैयारियों को तकनीकी तैयारियों से अलग नहीं किया जा सकता।
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उन्होंने कहा कि सहयोग के बिना आत्मनिर्भरता हमारे तकनीकी दायरे को सीमित कर सकती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता को तकनीकी संप्रभुता हासिल करने की कोशिश के रूप में समझा जाना चाहिए। उन्होंने ये बातें दिल्ली रक्षा संवाद में कहीं। 
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(अधिक जानकारी अपडेट की जा रही है। )
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