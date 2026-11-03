यूके में स्थायी निवास नियम: गृह मंत्रालय के फैसले से भारतीयों को लाभ, केयर वर्कर पर शबाना महमूद का रुख क्या?

ब्रिटेन में स्थायी निवास से जुड़े नियम पर सरकार ने अहम फैसला लिया है। गृह मंत्रालय के नए फैसले से भारतीयों को लाभ होगा। केयर वर्कर से जुड़े इस नियम को लेकर गृह मंत्री शबाना महमूद अपने सख्त रुख से पीछे हटी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार विदेशी केयर वर्कर के लिए स्थायी निवास की प्रतीक्षा अवधि को तीन गुना करने के अपने पहले के सख्त रुख से पीछे हट गई। इस कदम से हेल्थ एंड सोशल केयर वीजा मार्ग का उपयोग करने वाले कई भारतीयों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। एक साल तक चले सार्वजनिक परामर्श के बाद, महमूद ने संसद को बताया कि वह एक 'निष्पक्ष समझौते' पर पहुंची हैं। इसके तहत कोविड महामारी के बाद देश की सेवा करने वाले केयर वर्कर को पांच साल में स्थायी निवास की अनुमति दी जाएगी।

कितने भारतीय लोगों को वीजा विस्तार का लाभ मिला?

सोमवार को गृह कार्यालय ने इस साल के नवीनतम आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार, दिसंबर 2025 को समाप्त हुए वर्ष में हेल्थ एंड सोशल केयर श्रेणी के तहत 1,04,555 वीजा विस्तार पाने वाले श्रमिकों में भारतीय सबसे आगे हैं। इनमें से अधिकांश अब अपनी अनिश्चितकालीन निवास अनुमति (आईएलआर) के लिए मूल रूप से निर्धारित पांच साल की समय-सीमा के भीतर पात्र होंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने एक बयान में कहा कि लोग एक ऐसी आव्रजन प्रणाली देखना चाहते हैं जो नियंत्रण, योगदान और नियमों का पालन करने वालों को पुरस्कृत करने पर आधारित हो। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव इसी सिद्धांत पर आधारित हैं और हमारे देश में विदेशी श्रमिकों के योगदान को मान्यता देते हैं।

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आव्रजन नियमों में क्या बदलाव हुए हैं?

बर्नहैम ने कहा कि ब्रेग्जिट के बाद पिछली सरकार ने आव्रजन पर नियंत्रण खो दिया था, जिससे संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। उन्होंने गृह सचिव के इस समस्या को संभालने के प्रयासों का पूरा समर्थन किया। उन्होंने दोहराया कि यह 'केवल निष्पक्ष' है कि देश में सबसे मूल्यवान योगदान देने वाले प्रवासियों को जल्दी स्थायी निवास का अवसर दिया जाए। अन्य भूमिकाओं में काम करने वालों को अधिक समय तक इंतजार करना होगा। जो लोग प्रणाली का दुरुपयोग करते हैं या अवैध रूप से आते हैं, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा या उन्हें भी अधिक समय तक इंतजार करना होगा। गृह कार्यालय ने पुष्टि की है कि कोविड-19 महामारी से जूझ रहे ब्रिटेन में केयर वर्कर के योगदान को देखते हुए, जो लोग अपने वीजा की शर्तों को पूरा करते हैं और सालाना कम से कम 25,000 पाउंड कमाते हैं, वे पांच साल के बाद स्थायी निवास कर सकेंगे।

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भारतीयों को कैसे मिलेगा लाभ और कौन जल्दी स्थायी निवास कर पाएगा?

शबाना महमूद के माता-पिता ने कश्मीर से ब्रिटेन प्रवास किया था। उन्होंने अपने परिवार के अनुभव का उल्लेख किया। उन्होंने 'अर्जित स्थायी निवास' प्रवास योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया। इन योजनाओं में अधिक आय वालों को स्थायी निवास के लिए तेज मार्ग से पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि केयर वर्कर वीजा मार्ग का भी 'दुरुपयोग' किया गया था। बेईमान और शोषणकारी कंपनियां ऐसे श्रमिकों को प्रायोजित कर रही थीं, जिनके लिए वास्तव में कोई नौकरी मौजूद नहीं थी। जो लोग पांच साल के स्थायी निवास के लिए योग्य नहीं हैं, जो कुल संख्या का लगभग एक चौथाई है, उन्हें एक नए पांच साल के वीजा के माध्यम से योगदान करने का दूसरा मौका दिया जाएगा। गृह कार्यालय ने कहा है कि वे इन वीजा को पूरा करने के बाद ही स्थायी निवास के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी तरह का दृष्टिकोण स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में सार्वजनिक सेवा कर्मियों पर भी लागू होगा, जो इसी अवधि के दौरान पहुंचे थे।

स्थायी निवास के लिए क्या नई शर्तें होंगी?

महमूद ने सांसदों को बताया कि स्थायी दर्जा इस देश द्वारा दिए जाने वाले सबसे मूल्यवान अधिकारों में से एक है। अब तक यह लगभग स्वचालित रूप से दिया जाता रहा है। आज से, इसे अर्जित करना होगा। जो सबसे अधिक योगदान देंगे, वे सबसे तेजी से स्थायी निवास कर पाएंगे। जो नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा या उन्हें बहुत अधिक समय तक इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा कि यह नीति एक ऐसी प्रवास प्रणाली बनाती है जो निष्पक्ष है। यह उन लोगों के लिए निष्पक्ष है जो यहां आते हैं और अपनी भूमिका निभाते हैं, और उन ब्रिटिश नागरिकों के लिए भी निष्पक्ष है जो पहले से यहां हैं, जिनसे अधिक बोझ उठाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। इस सप्ताह हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किए गए सुधारों का मतलब है कि अनिश्चितकालीन निवास अनुमति (आईएलआर) के लिए किसी को कितना इंतजार करना होगा, जो ब्रिटिश नागरिकता की ओर पहला कदम है, अब यह 'योगदान और चरित्र' पर निर्भर करेगा।

विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रतीक्षा अवधि क्या होगी?

जो लोग सालाना 50,271 पाउंड से अधिक कमाते हैं और कुछ सार्वजनिक सेवा कर्मी, जैसे डॉक्टर, नर्स और शिक्षक, पांच साल के बाद स्थायी निवास कर पाएंगे। अन्य लोग 10 साल की नई डिफ़ॉल्ट अवधि पर स्थायी निवास करेंगे। जिन लोगों ने आव्रजन नियमों का उल्लंघन किया है, वे कम से कम 20 साल के बाद ही स्थायी निवास कर पाएंगे। गृह कार्यालय ने यह भी कहा कि अनिश्चितकालीन निवास अनुमति (आईएलआर) चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वे देश में कब भी आए हों, पहले चार गैर-परक्राम्य शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें बेदाग आपराधिक रिकॉर्ड (वर्तमान 12 महीने की निलंबित सजा की सीमा से ऊपर), उच्च स्तर की अंग्रेजी बोलना, ब्रिटेन के करदाता का कोई कर्ज नहीं होना और नेशनल इंश्योरेंस योगदान का निरंतर रिकॉर्ड शामिल है। स्थायी निवास के नियम आवेदन के समय लागू होते रहेंगे। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, नए नियमों के तहत अनुमानित 5,00,000 लोग पांच साल से अधिक समय तक स्थायी निवास के लिए इंतजार करेंगे। गृह कार्यालय ने बताया कि किसी को भी देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, और सभी को नए वीजा के लिए आवेदन करने का उचित अवसर मिलेगा जो उन्हें 10 साल के बाद स्थायी निवास करने की अनुमति देगा। इस बीच, अनुमोदित 'सुरक्षित और कानूनी' मार्गों से आने वाले शरणार्थी पांच साल के बाद स्थायी निवास कर पाएंगे, और अन्य जो अवैध रूप से आते हैं, वे 20 साल में स्थायी निवास कर सकते हैं, जिसे काम या पढ़ाई करने वालों के लिए 10 साल तक कम कर दिया गया है। जो कोई भी छोटी नाव या अन्य गुप्त प्रवेश के साधनों से आया है, उसे अतिरिक्त 10 साल की प्रतीक्षा अवधि का सामना करना पड़ेगा, जिसका अर्थ है कि उन्हें स्थायी निवास के लिए 30 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है।