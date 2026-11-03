चक्रवात मुरासु: आंध्र प्रदेश के तट से टकराया तूफान, लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी; कई जगह तेज हवाओं के साथ बारिश

04:59 AM, 03-Nov-2026 चक्रवात का नाम मुरासु कैसे पड़ा? महासागरों में उठने वाले चक्रवातों के नाम रखने की प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत होती है। महासागरों के किनारे बसे देशों के सुझाव पर बारी-बारी से चक्रवात के नाम तय किए जाते हैं। मौजूदा चक्रवाती तूफान का नाम मुरासी तमिल भाषा से लिया गया है। मुरासु एक बड़ा ढोल या नगाड़ा होता है जो युद्ध के समय, उत्सवों में या खतरे की चेतावनी देने के लिए बजाया जाता था। यह नाम इसलिए चुना गया ताकि लोग आसानी से याद रख सकें और सतर्क रहें। आमतौर पर चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उठते हैं, लेकिन उनका नामकरण क्षेत्रीय भाषाओं के मुताबिक होती है।

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04:27 AM, 03-Nov-2026 आंध्र प्रदेश के किन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट? मौसम विभाग के मुताबिक तटीय आंध्र इलाकों के अलावा यनम के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। रायलसीमा के कई स्थानों पर भी ऐसा ही मौसम रहेगा। पालनाडु, तिरुपति और नंद्याल जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की उम्मीद है। एलुरु, एनटीआर, कृष्णा, गुंटूर, बापटला, प्रकाशम, नेल्लोर, चित्तूर, अन्नामय्या, कडपा और कुरनूल सहित कई अन्य जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। श्रीकाकुलम से अनंतपुर तक के कई तटीय और आंतरिक जिलों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 4 और 5 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। 4 नवंबर को पालनाडु, प्रकाशम, कुरनूल और नंद्याल जिलों में भारी बारिश की संभावना है। बारिश के दिनों में 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तटीय आंध्र इलाकों के अलावा यनम के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। रायलसीमा के कई स्थानों पर भी ऐसा ही मौसम रहेगा। पालनाडु, तिरुपति और नंद्याल जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की उम्मीद है। एलुरु, एनटीआर, कृष्णा, गुंटूर, बापटला, प्रकाशम, नेल्लोर, चित्तूर, अन्नामय्या, कडपा और कुरनूल सहित कई अन्य जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। श्रीकाकुलम से अनंतपुर तक के कई तटीय और आंतरिक जिलों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 4 और 5 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। 4 नवंबर को पालनाडु, प्रकाशम, कुरनूल और नंद्याल जिलों में भारी बारिश की संभावना है। बारिश के दिनों में 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

04:13 AM, 03-Nov-2026 चक्रवात के कारण बारिश: चेन्नई-तिरुवल्लूर में स्कूल-कॉलेज बंद चक्रवात मुरासु के प्रभाव से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तिरुवल्लूर और चेंगलपट्टू सहित उत्तरी तमिलनाडु के तटीय जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। चेन्नई और तिरुवल्लूर में एहतियात के तौर पर स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। चक्रवात मुरासु के प्रभाव से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तिरुवल्लूर और चेंगलपट्टू सहित उत्तरी तमिलनाडु के तटीय जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। चेन्नई और तिरुवल्लूर में एहतियात के तौर पर स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।

03:58 AM, 03-Nov-2026 आंध्र प्रदेश में दो दिन भारी बारिश के आसार मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक चक्रवात मुरासु के प्रभाव से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, गुंटूर, कृष्णा, बापटला और प्रकाशम जिलों में भारी बारिश हो रही है। तटीय इलाकों में 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इन जिलों में अगले दो दिनों तक अत्यधिक भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक चक्रवात मुरासु के प्रभाव से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, गुंटूर, कृष्णा, बापटला और प्रकाशम जिलों में भारी बारिश हो रही है। तटीय इलाकों में 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इन जिलों में अगले दो दिनों तक अत्यधिक भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है।

03:45 AM, 03-Nov-2026 चक्रवात मुरासु: तटीय इलाकों में रेड अलर्ट, 19 से ज्यादा उड़ानें रद्द मौसम विभाग ने तटीय राज्यों में मंगलवार को भी भीषण तेज हवाएं और अत्यधिक तेज बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है और अगले दो दिनों तक ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश जारी रहने की चेतावनी भी दी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 19 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ओडिशा में 3.3 लाख से अधिक लोगों को हटाकर सुरिक्षत जगहों पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग ने तटीय राज्यों में मंगलवार को भी भीषण तेज हवाएं और अत्यधिक तेज बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है और अगले दो दिनों तक ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश जारी रहने की चेतावनी भी दी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 19 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ओडिशा में 3.3 लाख से अधिक लोगों को हटाकर सुरिक्षत जगहों पर पहुंचाया गया है।

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03:20 AM, 03-Nov-2026 आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में बारिश के साथ तेज हवाएं बंगाल की खाड़ी में एक हफ्ते के भीतर दूसरे भीषण चक्रवाती तूफान मुरासु के प्रभाव से आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इससे पहले सोमवार को भी मूसलाधार बारिश होती रही और प्रचंड वेग से हवाएं भी चलीं। तेलंगाना, छत्तीसगड़, मध्य महाराष्ट्र और केरलम के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश (7-21 सेमी) हुई। बंगाल की खाड़ी में एक हफ्ते के भीतर दूसरे भीषण चक्रवाती तूफान मुरासु के प्रभाव से आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इससे पहले सोमवार को भी मूसलाधार बारिश होती रही और प्रचंड वेग से हवाएं भी चलीं। तेलंगाना, छत्तीसगड़, मध्य महाराष्ट्र और केरलम के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश (7-21 सेमी) हुई।