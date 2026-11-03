भारत-वियतनाम: एनएसए डोभाल ने शीर्ष मंत्रियों के साथ की बैठक; व्यापार के साथ-साथ सुरक्षा और मजबूत संबंध पर जोर

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल ने सोमवार को वियतनाम के शीर्ष नेताओं और मंत्रियों के साथ अहम बैठकें कीं। इन बैठकों में दोनों देशों के बीच सुरक्षा, रक्षा और विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। डोभाल ने वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से अलग-अलग मुलाकात की। उनका यह दौरा भारत और वियतनाम के बीच मजबूत होते रणनीतिक रिश्तों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।

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