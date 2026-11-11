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दो साल से पाकिस्तान में नहीं था अमेरिकी राजदूत: ट्रंप ने नताली बेकर का नाम आगे बढ़ाया, कौन हैं ये राजनयिक?

Wed, 11 Nov 2026 02:02 AM IST
राकेश कुमार पीटीआई, वाशिंगटन।
पीटीआई, वाशिंगटन। Published by: राकेश कुमार Updated Wed, 11 Nov 2026 02:02 AM IST
सार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनुभवी राजनयिक नताली बेकर को पाकिस्तान में अगला अमेरिकी राजदूत बनाने के लिए नामित किया है। ब्लोम के जनवरी 2025 में पद छोड़ने के बाद से बेकर इस्लामाबाद में अमेरिकी मिशन का नेतृत्व कर रही हैं। वह कतर, लीबिया, कुवैत और दुबई में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। अब उनकी नियुक्ति अमेरिकी सीनेट की मंजूरी पर निर्भर है।
 

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Donald Trump nominates natalie baker us ambassador pakistan
अनुभवी राजनयिक नताली बेकर - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनुभवी राजनयिक नताली बेकर को पाकिस्तान में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त करने के लिए नामित किया है। इसके साथ ही इस्लामाबाद में करीब दो साल से खाली पड़े अमेरिकी राजदूत के पद को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। व्हाइट हाउस ने 9 नवंबर को उनका नाम अमेरिकी सीनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा। बेकर फिलहाल इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास में प्रभारी राजनयिक (चार्ज डी अफेयर्स) के रूप में काम कर रही हैं। पूर्व अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड अरमिन ब्लोम के जनवरी 2025 में पद छोड़ने के बाद से वही दूतावास का कामकाज संभाल रही हैं। 
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कौन हैं नताली बेकर?
नताली बेकर अमेरिकी विदेश सेवा की अनुभवी अधिकारी हैं। उन्हें पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कई अहम देशों में काम करने का अनुभव है। उन्होंने अगस्त 2024 में इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास में उप मिशन प्रमुख (डिप्टी चीफ ऑफ मिशन) के रूप में कार्यभार संभाला था। इससे पहले वह कतर, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत में अलग-अलग जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। उनका राजनयिक सफर कई संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़ा रहा है।
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किन देशों में काम कर चुकी हैं नताली बेकर?
उनके राजनयिक करियर में कई महत्वपूर्ण पद शामिल रहे हैं। प्रमुख जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:-
  • कतर: अगस्त 2021 से जुलाई 2024 तक दोहा स्थित अमेरिकी दूतावास में उप मिशन प्रमुख रहीं।
  • पाकिस्तान: अगस्त 2024 में इस्लामाबाद पहुंचीं और जनवरी 2025 से अमेरिकी मिशन का नेतृत्व कर रही हैं।
  • लीबिया: अमेरिकी मिशन में उप प्रमुख और प्रभारी राजनयिक के रूप में काम किया।
  • संयुक्त अरब अमीरात: दुबई स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में ईरान क्षेत्रीय उपस्थिति कार्यालय की उप निदेशक रहीं।
  • कुवैत: अमेरिकी दूतावास में आर्थिक मामलों की सलाहकार के रूप में जिम्मेदारी संभाली।
  • अमेरिकी विदेश मंत्रालय: निकट पूर्व मामलों के ब्यूरो में उत्तरी अफ्रीकी मामलों के कार्यालय की निदेशक रहीं।
  • पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका: इस क्षेत्र के कई देशों में काम करने के कारण उन्हें अमेरिकी विदेश नीति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों का अनुभव है। 
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अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में उनकी क्या भूमिका रही है?
इस्लामाबाद में तैनाती के दौरान बेकर ने पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा है। उनके कार्यकाल में ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका और पाकिस्तान के बीच राजनयिक बातचीत और संपर्क बढ़ा है। दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होती रही है। ऐसे समय में उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव आया है, जब अमेरिकी प्रशासन पाकिस्तान में स्थायी राजदूत की नियुक्ति करना चाहता है। 

राजदूत बनने के लिए अब नताली बेकर को क्या करना होगा?
व्हाइट हाउस की ओर से नाम भेजे जाने के बाद अब अमेरिकी सीनेट में उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी। सबसे पहले सीनेट की विदेश संबंध समिति उनके नाम पर विचार करेगी। समिति से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव पूरी सीनेट के सामने मतदान के लिए रखा जाएगा। सीनेट की मंजूरी मिलने पर ही बेकर आधिकारिक रूप से पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत की जिम्मेदारी संभाल सकेंगी। तब तक वह इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास में प्रभारी राजनयिक के रूप में काम करती रहेंगी। 
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