दो साल से पाकिस्तान में नहीं था अमेरिकी राजदूत: ट्रंप ने नताली बेकर का नाम आगे बढ़ाया, कौन हैं ये राजनयिक?

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कतर: अगस्त 2021 से जुलाई 2024 तक दोहा स्थित अमेरिकी दूतावास में उप मिशन प्रमुख रहीं।

अगस्त 2021 से जुलाई 2024 तक दोहा स्थित अमेरिकी दूतावास में उप मिशन प्रमुख रहीं। पाकिस्तान: अगस्त 2024 में इस्लामाबाद पहुंचीं और जनवरी 2025 से अमेरिकी मिशन का नेतृत्व कर रही हैं।

अगस्त 2024 में इस्लामाबाद पहुंचीं और जनवरी 2025 से अमेरिकी मिशन का नेतृत्व कर रही हैं। लीबिया: अमेरिकी मिशन में उप प्रमुख और प्रभारी राजनयिक के रूप में काम किया।

अमेरिकी मिशन में उप प्रमुख और प्रभारी राजनयिक के रूप में काम किया। संयुक्त अरब अमीरात: दुबई स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में ईरान क्षेत्रीय उपस्थिति कार्यालय की उप निदेशक रहीं।

दुबई स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में ईरान क्षेत्रीय उपस्थिति कार्यालय की उप निदेशक रहीं। कुवैत: अमेरिकी दूतावास में आर्थिक मामलों की सलाहकार के रूप में जिम्मेदारी संभाली।

अमेरिकी दूतावास में आर्थिक मामलों की सलाहकार के रूप में जिम्मेदारी संभाली। अमेरिकी विदेश मंत्रालय: निकट पूर्व मामलों के ब्यूरो में उत्तरी अफ्रीकी मामलों के कार्यालय की निदेशक रहीं।

निकट पूर्व मामलों के ब्यूरो में उत्तरी अफ्रीकी मामलों के कार्यालय की निदेशक रहीं। पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका: इस क्षेत्र के कई देशों में काम करने के कारण उन्हें अमेरिकी विदेश नीति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों का अनुभव है। विज्ञापन विज्ञापन

नताली बेकर अमेरिकी विदेश सेवा की अनुभवी अधिकारी हैं। उन्हें पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कई अहम देशों में काम करने का अनुभव है। उन्होंने अगस्त 2024 में इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास में उप मिशन प्रमुख (डिप्टी चीफ ऑफ मिशन) के रूप में कार्यभार संभाला था। इससे पहले वह कतर, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत में अलग-अलग जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। उनका राजनयिक सफर कई संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़ा रहा है।उनके राजनयिक करियर में कई महत्वपूर्ण पद शामिल रहे हैं। प्रमुख जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:-इस्लामाबाद में तैनाती के दौरान बेकर ने पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा है। उनके कार्यकाल में ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका और पाकिस्तान के बीच राजनयिक बातचीत और संपर्क बढ़ा है। दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होती रही है। ऐसे समय में उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव आया है, जब अमेरिकी प्रशासन पाकिस्तान में स्थायी राजदूत की नियुक्ति करना चाहता है।व्हाइट हाउस की ओर से नाम भेजे जाने के बाद अब अमेरिकी सीनेट में उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी। सबसे पहले सीनेट की विदेश संबंध समिति उनके नाम पर विचार करेगी। समिति से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव पूरी सीनेट के सामने मतदान के लिए रखा जाएगा। सीनेट की मंजूरी मिलने पर ही बेकर आधिकारिक रूप से पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत की जिम्मेदारी संभाल सकेंगी। तब तक वह इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास में प्रभारी राजनयिक के रूप में काम करती रहेंगी।