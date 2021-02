ममता बनर्जी की चिट्ठी का भाजपा आईटी सेल के प्रमुख ने दिया जवाब, बताया- शर्मनाक

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की जनता को मुफ्त में कोविड टीका लगवाने के उद्देश्य से बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें राज्य को टीका उपलब्ध कराने में मदद करने का अनुरोध किया गया था। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ममता बनर्जी की इस चिट्ठी का जवाब दिया है। उन्होंने इस शर्मनाक राजनीति करार दिया है।

Pishi wrote to PM asking for more Covid vaccine. But has WB used the existing lot?



Of the 22,51,800 Covishield and 4,97,760 Covaxin sent, WB has used just 8,26,290 (36.7%) and 63,380 (12.7%) respectively. Additional 7,38,000 and 3,75,840 doses are in transit.