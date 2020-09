केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना से निधन, आज सरकारी कार्यालयों में झुका रहेगा ध्वज

सार -जानलेवा महामारी का शिकार बनने वाले केंद्रीय कैबिनेट के पहले मंत्री

-दो सप्ताह से दिल्ली एम्स में चल रहा था इलाज, कर्नाटक के बेलगावी से थे सांसद



केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया है। 65 वर्षीय अंगड़ी पिछले दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे और दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सुरेश अंगड़ी ने 11 सितंबर को ट्वीट कर कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सूचना दी थी। आज उनका दिल्ली में ही अंतिम संस्कार हो सकता है।

रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी के निधन की वजह से दिल्ली में सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। अंगड़ी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, गिरिराज सिंह समेत अन्य नेताओं ने दुख जताया है। वहीं उनके आवास पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया।

Delhi: Karnataka Minister of Large and Medium Scale Industries and former Karnataka CM Jagadish Shettar arrives at the residence of Minister of State for Railways Suresh Angadi.