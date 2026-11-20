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बैंक खातों का इंतजाम करने वाले लोगों को ठगी की रकम हासिल करने के लिए कमीशन दिया जाता था। खाताधारकों को लेनदेन की रकम पर 20 फीसदी कमीशन देने का लालच दिया जाता था।

बैंक खातों के बिचौलियों के लिए 5 फीसदी कमीशन तय किया गया था। आरोपी बैंक खातों से जुड़ी जानकारी और जरूरी दस्तावेज गिरोह के मुख्य सरगनाओं तक पहुंचाते थे।

हैदराबाद का एक आरोपी कथित तौर पर अनजान लोगों और कमीशन एजेंटों से बैंक खाते जुटाता था। इन खातों का इस्तेमाल ठगी से मिली रकम हासिल करने और आगे ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नौ मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए हैं।

पुलिस के मुताबिक, 8 जून को सलीम नाम के व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया गया। इस ग्रुप को कई लोग अलग-अलग मोबाइल नंबरों से चला रहे थे। इनमें कुछ लोग खुद को शेयर बाजार और निवेश का विशेषज्ञ बताते थे। इसके अलावा, एक दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था, जिसे एक सिक्योरिटीज कंपनी का कस्टमर सर्विस चैनल बताया गया। इन ग्रुपों के जरिए सलीम को निवेश के लिए लगातार संदेश भेजे जाते थे।आरोपी ग्रुप में शेयर बाजार से जुड़ी सलाह, शेयर खरीदने और बेचने के सुझाव और ब्लॉक ट्रेडिंग की योजनाएं साझा करते थे। वे निवेश पर 5 से 50 फीसदी तक रिटर्न मिलने का दावा करते थे। इतना ही नहीं, गिरोह के एक सदस्य ने खुद को ग्रुप का आम सदस्य बताते हुए दावा किया कि वह नियमित रूप से निवेश से मुनाफा निकाल रहा है। इस तरह सलीम का भरोसा जीतने के बाद उसे एक ट्रेडिंग एप पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया। इसके बाद उसने आरोपियों के बताए अनुसार पैसे ट्रांसफर किए। बाद में उसे ठगी का अहसास हुआ और तब तक उसके 74 लाख रुपये जा चुके थे।शिकायत मिलने के बाद जांच अधिकारी ने बैंक स्टेटमेंट और खाताधारकों के केवाईसी (KYC) व अकाउंट ओपनिंग फॉर्म (AOF) से जुड़ी जानकारी की जांच की। इसमें पता चला कि ठगी की रकम एक बैंक खाते के जरिये ट्रांसफर की गई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी कमीशन लेकर ठगी की रकम हासिल करने और उसे आगे भेजने के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराते थे।मलकाजगिरी साइबर क्राइम पुलिस ने इस मामले में नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को पकड़ा गया है और उनके पास से संपत्ति, नौ मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए सभी नौ आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए स्थानीय अदालत में पेश किया जा रहा है। वहीं, महाराष्ट्र के रहने वाले गिरोह के दो कथित मुख्य सरगनाओं की तलाश जारी है।