तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों दो बड़े मामले चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहला मामला कल्लाकुरिची की महिला जिला कलेक्टर के साथ टीवीके विधायक सी. अरुण विग्नेश के कथित दुर्व्यवहार से जुड़ा है। इस मामले में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर और डीएमके सांसद कनिमोझी ने विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) भी मामले में दखल दे चुका है। दूसरी ओर, डीएमके ने राज्य के मंत्री ए. राजमोहन पर लगे रिश्वत की पेशकश से जुड़े आरोपों की जांच कराने के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगी है।

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