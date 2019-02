पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि भारतीय वायुसेना ने भारत-पाक नियंत्रण रेखा (एलओसी) का उल्लंघन किया है और पाकिस्तान की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की.

वहीं भारतीय मीडिया में एयर फ़ोर्स के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि भारत के लड़ाकू विमानों ने सुबह 3:30 मिनट पर बालाकोट के पास जैश-ए-मोहम्मद के एक कैंप पर हमला करके उसे तबाह कर दिया.

इस पर देश में त्वरित प्रतिक्रिया जाहिर की जा रही है.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायुसेना को बधाई देते हुए ट्वीट किया है - "मैं भारतीय वायुसेना के पायलटों को सलाम करता हूँ."

I salute the bravery of Indian Air Force pilots who have made us proud by striking terror targets in Pakistan

ये मोदी का हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी, Air Force carried out aerial strike early morning today at terror camps across the LoC and Completely destroyed it एक एक क़तरा ख़ून का हिसाब होगा !ये तो एक शुरुआत है .. ये देश नहीं झुकने दूंगा... #Balakot #Surgicalstrike2 pic.twitter.com/fqYJgWxuqX

Unless we know which Balakote is being talked about by the Pakistani generals it’s pointless speculating about what we may have hit & what fallout the airstrike will have.