Hindi News
›
Video
›
India News
›
UP Politics: Ahead of the 2027 UP elections, Mayawati has opened a front against Akhilesh Yadav, aligning with
{"_id":"6a8ffbd1f77c478b8c0cd125","slug":"up-politics-ahead-of-the-2027-up-elections-mayawati-has-opened-a-front-against-akhilesh-yadav-aligning-with-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"जयंत चौधरी के समर्थन में मायावती, अखिलेश यादव के खिलाफ खोला मोर्चा","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
जयंत चौधरी के समर्थन में मायावती, अखिलेश यादव के खिलाफ खोला मोर्चा
आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के उस बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था- "चवन्नी से जिसे रुपया बना दिया, वे भी छोड़कर चले गए।" कहा जा रहा कि, अखिलेश यादव ने यह बयान अपने पुराने सहयोगी रहे जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए दिया। तो वहीं, अखिलेश यादव के इस तंज को लेकर अब राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने मोर्चा खोल दिया है। जयंत ने जाट राजनीति और अपने पुराने सियासी रिश्तों का हवाला देते हुए अखिलेश पर पलटवार किया है। वहीं, बसपा प्रमुख मायावती ने भी अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।