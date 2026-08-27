केरल: दो पहिया वाहन को बचाने के चक्कर में पेट्रोल पंप से टकराई बस, शादी में जा रहे 35 यात्रियों में से 20 घायल

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बस में कलाडी का एक ग्रुप सवार था जो शादी में शामिल होने जा रहा था। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में बच्चों और बुज़ुर्गों समेत कई यात्री घायल हो गए। सीसीटीवी फुटेज में एक दोपहिया वाहन चालक को बिना सामने से आ रहे यातायात को देखे अचानक दाईं ओर मुड़ते हुए दिखाया गया है।पुलिस ने बताया कि ऐसा लगता है कि बस ड्राइवर ने दोपहिया वाहन चालक से टकराने से बचने के लिए ब्रेक लगाए और बस को मोड़ा, जिसके बाद बस सड़क से उतरकर पेट्रोल पंप के किनारे से टकरा गई।पेट्रोल स्टेशन के पास खड़ा एक और दोपहिया वाहन भी बस के रास्ते में था, लेकिन उसका चालक बिना टकराए बच निकला।टक्कर के बाद बस पलट गई, जिससे कई यात्री फंस गए या घायल हो गए। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। वहीं, घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गईं।पुलिस ने कहा कि अगर बस में लगभग 35 लोग सवार थे और हादसा व्यस्त सड़क पर हुआ था, तो इसमें और ज्यादा लोगों की जान जा सकती थी या ज्यादा लोग घायल हो सकते थे। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर बस पेट्रोल पंप से टकराई, वहां वाहनों और लोगों की कमी के कारण और ज्यादा लोगों को चोट लगने से बचाव हुआ। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। उन हालात का पता लगा रही है जिनकी वजह से यह हादसा हुआ।