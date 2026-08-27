{"_id":"6a8ff8b8e0f49c88730113a7","slug":"major-revelation-in-the-ankit-murder-case-find-out-who-claimed-responsibility-for-the-murder-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंकित हत्याकांड में बड़ा खुलासा, जानिए किसने ली हत्या की जिम्मेदारी?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी गायक और अभिनेता अंकित बालियान की हत्या के मामले में पुलिस जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। जांच के अनुसार, हमलावरों ने वारदात से पहले करीब दो दिन तक अंकित की पूरी रेकी की थी और उन्हें उसकी दिनचर्या व जिम के समय की सटीक जानकारी थी। बुधवार को जिम से निकलते ही 21 से 26 वर्ष की उम्र के संदिग्ध हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं, जिससे उनकी मौत हो गई। अंकित के परिवार ने पूर्व सहयोगी राणा द्वारा धमकी दिए जाने की आशंका जताई है, वहीं सोशल मीडिया पर हरियाणा के गोगी गैंग द्वारा हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा भी सामने आया है। शामली पुलिस (एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह) सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया दावों और संदिग्धों के संपर्कों की गहनता से पड़ताल कर रही है ताकि रेकी करने वाले और हत्या के मुख्य साजिशकर्ताओं को जल्द गिरफ्तार किया जा सके।

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