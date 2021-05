सुप्रीम कोर्ट: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर बुधवार को आ सकता है फैसला

महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में मराठा समुदाय को शिक्षा व रोजगार में दिए गए आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को फैसला सुना सकती है। इस आरक्षण को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Supreme Court to pronounce its judgement tomorrow on petitions challenging the constitutional validity of a Maharashtra law that grants reservation to the Maratha community in education and jobs.