Supreme Court: हाइब्रिड मोड पर सुनवाई से मना न करें हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एसओपी लागू करने के दिए निर्देश

और पढ़ें

High courts will not deny access to hybrid mode hearings to desirous lawyers, litigants in 2 weeks: SC New Delhi, Oct 6 (PTI) No in the country shall deny access to video conference or hearing through hybrid mode to after two weeks, the Supreme Court said on Friday while making it clear that .

शीर्ष अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों और कुछ न्यायाधिकरणों से इस पर प्रतिक्रिया मांगी थी कि क्या उन्होंने मामलों की सुनवाई के हाइब्रिड तरीके को खत्म कर दिया है, जिससे वकीलों और वादकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी किसी मामले में पेश होने की अनुमति मिल सके।