{"_id":"628e96f94428ed683b2f8f7d","slug":"supreme-court-has-directed-police-to-treat-sex-workers-with-dignity-not-abuse-them","type":"story","status":"publish","title_hn":"Supreme Court: शीर्ष अदालत ने कहा- पुलिस को यौनकर्मियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, उनसे दुर्व्यवहार नहीं हो","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 26 May 2022 02:22 AM IST