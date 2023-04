Operation Kaveri: सूडान में फंसे 229 और लोगों को सुरक्षित वापस लाया भारत; अब तक 1954 लोग स्वदेश लौट चुके

भारत हिंसाग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के अपना अभियान 'ऑपरेशन कावेरी' चला रहा है। इसके तहत रविवार को 229 लोगों के एक और समूह को सुरक्षित लाया गया। इन सभी लोगों को बेंगलुरु लाया गया। इससे एक दिन पहले यानी शनिवार को सूडान से 365 लोग दिल्ली पहुंचे थे।

