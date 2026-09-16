पीएम मोदी का 76वां जन्मदिन: शत्रुघ्न सिन्हा ने एक दिन पहले क्यों दी बधाई? बताई इसके पीछे की दिलचस्प वजह

जाने-माने अभिनेता और नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन से एक दिन पहले ही अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार, 17 सितंबर 2026 को अपना 76वां जन्मदिन मनाएंगे। बुधवार को शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पीएम मोदी के साथ अपनी दो पुरानी तस्वीरें साझा कीं और एक दिन पहले बधाई संदेश भेजने का कारण भी स्पष्ट किया।

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Wishing you in advance before it gets lost in the flood of good well wishes tomorrow. How do you like the idea Sirji? विज्ञापन विज्ञापन

Many happy returns of the day for our friend, friend of society, hon'ble PM @narendramodi. May you be blessed with great well-being,love, happiness, peace & a… pic.twitter.com/oL57QKRQnv— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) September 16, 2026

शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'कल मिलने वाली ढेरों शुभकामनाओं की बाढ़ में मेरी बधाई कहीं खो न जाए, इसलिए आपको समय से पहले ही बधाई दे रहा हूं। सरजी, आपको यह विचार कैसा लगा? हमारे मित्र, समाज के मित्र और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, अपार स्नेह, खुशियां, शांति और एक बहुत लंबी उम्र प्रदान करे। गॉड ब्लेस!"बता दें कि नरेंद्र मोदी मई 2014 से लगातार देश के प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत हैं। उनके नेतृत्व में डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी कई बड़ी पहलों पर खास जोर दिया गया है। हर साल उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके समर्थक और विभिन्न संगठन सार्वजनिक कार्यक्रम, जनसेवा और कल्याणकारी गतिविधियां आयोजित करते हैं।वहीं, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) के पूर्व छात्र रहे वरिष्ठ अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने 1990 के दशक में राजनीति में प्रवेश किया था। शुरुआत में वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए और पटना साहिब सीट से सांसद चुने गए। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और बाद में जहाजरानी मंत्री का कार्यभार संभाला था। इसके बाद वह साल 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए और वर्तमान में वह तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के साथ हैं, जिसने हाल ही में पश्चिम बंगाल में अपना मजबूत गढ़ भाजपा के हाथों खो दिया है।