'क्या राहुल गांधी सीक्रेट एजेंट हैं?': फोन टैपिंग के आरोप पर शाइना एनसी का सवाल; कहा- मोदी फोबिया से बाहर आइए

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मीडिया से बातचीत में शाइना एनसी ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी का फोन क्यों टैप करेंगे? मुझे बताइए, क्या वह कोई गुप्त एजेंट हैं? क्या उनके पास कोई गोपनीय जानकारी है? अगर आप आरोप लगाना चाहते हैं तो पहले मोदी फोबिया से बाहर आइए। तभी आप चीजों को समझ पाएंगे।'उन्होंने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उनके पास न तो कोई स्पष्ट दृष्टिकोण है और न ही कोई ठोस योजना। वह बार-बार प्रधानमंत्री का नाम लेकर उन्हें नकारात्मक रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं। शाइना एनसी ने कहा, 'आपने सुबह-शाम इतनी बार पीएम मोदी का नाम दोहराया है कि उन्हें खलनायक के रूप में पेश कर दिया है। जबकि वास्तव में वह नायक हैं। आपको किसी और को खलनायक बनाने के लिए तलाशना चाहिए।'दूसरी ओर, कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने और संघीय ढांचे को कमजोर करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी की फोन टैपिंग से जुड़ी टिप्पणी केंद्र सरकार के कामकाज के तरीके को उजागर करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा क्षेत्रीय दलों को कमजोर करके राजनीतिक सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करना चाहती है।तेलंगाना के राजनीतिक इतिहास का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद रेड्डी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) पर भी फोन टैपिंग का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अपने कार्यकाल के दौरान केसीआर ने कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने के लिए फोन टैपिंग का सहारा लिया था।