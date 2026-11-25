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घटना 19 नवंबर की रात करीब 11 बजे मूसलाधार बारिश के दौरान हुई। खराब मौसम और कम दृश्यता के बावजूद लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट ने आगे ओएचई की कॉन्टैक्ट वायर को तेजी से लहराते हुए देख लिया। खतरे को भांपते हुए लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। उनकी सूझबूझ से ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई और सभी यात्री सुरक्षित रहे।ट्रेन की रफ्तार काफी तेज थी। ऐसे में अचानक ब्रेक लगाने के बाद भी उसे तुरंत रोकना संभव नहीं था। अधिकारियों के मुताबिक, लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन की रफ्तार 128 किलोमीटर प्रति घंटे से शून्य तक लाने में करीब एक किलोमीटर की दूरी तय की। समय रहते लिए गए इस फैसले ने संभावित बड़े हादसे को टाल दिया। अधिकारियों का कहना है कि अगर लोको पायलट ने खतरे को पहचानने में थोड़ी भी देरी की होती तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी।घटनास्थल पर ओएचई की कैटेनरी वायर टूटकर ट्रेन के पहियों और बोगी में उलझ गई थी। इसके अलावा टू-ट्रैक कैंटीलीवर स्ट्रक्चर भी लटक गया था। हादसे के कारण करीब दो किलोमीटर के दायरे में ओएचई के तार क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस स्थिति में ट्रेन के इंजन और डिब्बों को भारी नुकसान पहुंच सकता था। साथ ही रेलवे के बुनियादी ढांचे को भी बड़ा नुकसान होने की आशंका थी। सबसे बड़ा खतरा ट्रेन में सवार यात्रियों की जान को था। टूटे तारों और क्षतिग्रस्त ढांचे के कारण दुर्घटना की आशंका काफी बढ़ गई थी।ओएचई लाइन टूटकर ट्रेन के पहियों और बोगी में उलझने के बावजूद लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की सतर्कता से बड़ा नुकसान होने से बच गया। ट्रेन क्रू की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण ट्रेन को सुरक्षित रोक लिया गया। इस घटना में केवल कुछ डिब्बों के शीशे क्षतिग्रस्त हुए। ट्रेन के बाकी हिस्से और उसमें सवार यात्री पूरी तरह सुरक्षित रहे। हालांकि, अगर समय रहते इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाए जाते तो ट्रेन के इंजन, डिब्बों और रेलवे के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंच सकता था।