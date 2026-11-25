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विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने तिहाड़ जेल से राणा को 14 दिसंबर 2026 और 4 जनवरी 2027 को वीडियो कॉल करने की इजाजत दी है। यह कॉल सिर्फ 10-10 मिनट की होगी और शाम 6 से 7 बजे के बीच कराई जाएगी।वीडियो कॉल जेल अधीक्षक की मौजूदगी में होगी। पूरी बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। कॉल लगने पर पहले जेल अधीक्षक दूसरी तरफ से 'हैलो' कहकर बात करेंगे। उधर से जवाब मिलने के बाद ही वह फोन राणा को सौंपेंगे। अदालत ने साफ कहा है कि राणा भविष्य में इस आधार पर दोबारा ऐसी सुविधा की मांग नहीं कर सकेगा।तहव्वुर राणा के वकील निशांत सिंह ने अदालत में यह अर्जी लगाई थी। इसमें 27 नवंबर (थैंक्सगिविंग डे), 26 दिसंबर (क्रिसमस सप्ताह) और 2 जनवरी (नए साल सप्ताह) को अमेरिका में रह रहे परिवार से वीडियो कॉल पर बात कराने की मांग की गई थी। वकील का कहना था कि राणा 10 अप्रैल 2025 से हिरासत में है। उसने तब से अपने परिवार और नवजात पोती को नहीं देखा है। हालांकि, जेल में उसे सामान्य फोन कॉल करने की सुविधा मिल रही है।जांच एजेंसी एनआईए (एनआईए) ने राणा की इस मांग का कड़ा विरोध किया। एजेंसी का तर्क था कि हिरासत में रहते हुए किसी आरोपी को वीडियो कॉल करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिए इस अर्जी को खारिज कर दिया जाना चाहिए।तहव्वुर राणा अमेरिका में 14 साल की सजा काट चुका है। साल 2025 में उसे अमेरिका से भारत लाया गया था। वह 10 अप्रैल 2025 से दिल्ली की तिहाड़ जेल की हाई-सिक्योरिटी सेल में बंद है। इस मामले में एनआईए अपनी दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। अदालत अगले महीने इस केस में आरोप तय करने (आर्गुमेंट्स ऑन चार्ज) पर सुनवाई करेगी।