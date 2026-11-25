केरलम के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने केंद्र की मोदी सरकार पर गरीबों के भोजन से ज्यादा इथेनॉल उत्पादन को अहमियत देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश में जब लोगों के खाने के लिए पर्याप्त चावल उपलब्ध नहीं है, तब अच्छी गुणवत्ता वाले चावल का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर गरीबों के हिस्से का अनाज ईंधन बनाने में क्यों खर्च किया जा रहा है?

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