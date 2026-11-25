'पहले राशन से केरोसिन-चीनी गायब, अब चावल': केंद्र की इथेनॉल नीति पर बरसे केरलम के मंत्री; आरोप में और क्या?
केरलम के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने केंद्र सरकार पर गरीबों के राशन के चावल का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में करने का आरोप लगाया है। उन्होंने राशन व्यवस्था को कमजोर करने और अनाज के बदले बैंक खातों में पैसे भेजने की योजना का विरोध किया। राशन डीलरों ने अपनी 14 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मांगें पूरी नहीं होने पर 3 दिसंबर को संसद तक मार्च निकालने की चेतावनी दी।
विस्तार
केरलम के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने केंद्र की मोदी सरकार पर गरीबों के भोजन से ज्यादा इथेनॉल उत्पादन को अहमियत देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश में जब लोगों के खाने के लिए पर्याप्त चावल उपलब्ध नहीं है, तब अच्छी गुणवत्ता वाले चावल का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर गरीबों के हिस्से का अनाज ईंधन बनाने में क्यों खर्च किया जा रहा है?
गरीबों के चावल से इथेनॉल बनाने पर सवाल
बुधवार को तिरुवनंतपुरम में महालेखाकार (AG) कार्यालय के सामने आयोजित विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए चेन्निथला ने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने और इसकी बिक्री को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। इसके बावजूद खाने योग्य चावल का इस्तेमाल इथेनॉल उत्पादन के लिए करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को सबसे पहले लोगों की भोजन संबंधी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए।
केरल पर सबसे ज्यादा पड़ेगा असर
यह प्रदर्शन ऑल केरल रिटेल राशन डीलर्स एसोसिएशन (AKRRDA) की ओर से आयोजित किया गया था। इसका मकसद केंद्र सरकार की उन योजनाओं का विरोध करना था, जिनसे राशन वितरण व्यवस्था कमजोर होने की आशंका है। चेन्निथला ने कहा कि केरल में पैदा होने वाला चावल राज्य की जरूरतों को केवल तीन महीने तक ही पूरा कर सकता है। ऐसे में केंद्र के फैसलों का सबसे ज्यादा असर केरल के लोगों पर पड़ेगा।
नकद पैसे देने की योजना पर जताई चिंता
चेन्निथला ने कहा कि राशन में चावल देने के बजाय लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजने की योजना खाद्य सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने एलपीजी सब्सिडी का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उनके मुताबिक, गरीबों को अनाज देने की व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, ताकि हर जरूरतमंद तक भोजन पहुंच सके।
धीरे-धीरे खत्म हो रही राशन व्यवस्था!
मंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय शुरू हुई सरकारी राशन व्यवस्था को धीरे-धीरे कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "पहले केरोसिन मिलना बंद हुआ, फिर चीनी मिलनी बंद हुई और अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि चावल भी मिलना मुश्किल हो सकता है।" उन्होंने भरोसा दिलाया कि राशन व्यवस्था को बचाने के लिए सांसदों से संसद में यह मुद्दा उठाने की अपील करेंगे।
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14 मांगों को लेकर प्रदर्शन, संसद तक मार्च की चेतावनी
राशन डीलरों के संगठन ने अपने प्रदर्शन के दौरान कुल 14 मांगें रखीं। इनमें अनाज के बदले सीधे बैंक खाते में पैसे भेजने वाली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना वापस लेने और राशन वितरण व्यवस्था को सुरक्षित रखने की मांग प्रमुख है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो 3 दिसंबर को संसद तक मार्च निकाला जाएगा।