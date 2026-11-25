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UP Election 2027: Congress-SP Alliance Seat-Sharing News Iqra Hassan offers advice to Imran Masood
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'कांग्रेस के लिए 26 सीटें...' सीट बंटवारे को लेकर इमरान मसूद के बयान पर बोलीं इकरा हसन, दे डाली नसीहत !
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Wed, 25 Nov 2026 09:50 PM IST
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उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चा के बीच सपा सांसद इकरा हसन और सपा नेता आजम खान ने बड़ा बयान दिया है।
कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि कांग्रेस के लिए 26 सीटों की घोषणा की गई है। उनके मुताबिक, इसमें कांग्रेस के दो मौजूदा विधायकों की सीटें, 2022 के विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रही चार सीटें और 20 अन्य सीटें शामिल हैं। इकरा ने कहा कि सपा के पांच मौजूदा विधायकों की सीटों पर समझौता नहीं हो सकता, लेकिन अन्य सीटों पर कांग्रेस के जीत के ठोस समीकरण के आधार पर बातचीत की जा सकती है।
सपा सांसद इकरा हसन ने यह भी कहा कि, "अगर वे गठबंधन नहीं करना चाहते हैं, तो कांग्रेस नेतृत्व को हमें बता देना चाहिए। समाजवादी पार्टी और PDA के लोगों के लिए, यह चुनाव बहुत अहम है। हम इस चुनाव में एक ऐसे समीकरण के साथ उतरना चाहते हैं जो हमारी जीत पक्की करे।"
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