राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत ने हमेशा मानवता और दूसरों की मदद करने को सबसे ऊपर रखा है। भारत ने कभी दूसरे देशों पर अपना शासन नहीं थोपा, लेकिन उसका सांस्कृतिक प्रभाव दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान दूसरों पर हुक्म चलाने से नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े होने से है। भागवत बुधवार को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पांचवें पद्मा महोत्सव के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे।

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भागवत ने कहा कि दुनिया की ताकतवर शक्तियां नहीं चाहतीं कि भारत तेजी से आगे बढ़े। इसकी वजह यह है कि वे अपना दबदबा बनाए रखना चाहती हैं और दूसरों को अपने हिसाब से चलाने में विश्वास करती हैं। उनका मानना है कि अगर भारत मजबूत होता है तो दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है। भारत की सोच किसी को दबाने की नहीं, बल्कि सभी को साथ लेकर चलने की है। यही बात उन देशों को पसंद नहीं आती, जो दुनिया पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं।आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत ने जरूरत पड़ने पर उन देशों की भी मदद की है, जिनके साथ उसके रिश्ते हमेशा अच्छे नहीं रहे। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि मालदीव में पानी की किल्लत हुई तो भारत ने वहां पानी पहुंचाया। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को वित्तीय मदद दी गई। नेपाल की पर्यावरण संबंधी समस्याओं में भी भारत ने सहयोग किया। बांग्लादेश को सहायता दी गई और बाढ़ व भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान पाकिस्तान की भी मदद की गई। भागवत के मुताबिक, भारत मानता है कि ताकत का इस्तेमाल कमजोरों की रक्षा और दुनिया में शांति कायम करने के लिए होना चाहिए।भागवत ने कहा कि मानवता किसी एक देश की जागीर नहीं है, लेकिन भारत ने हमेशा इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने बताया कि हाल ही में विदेश दौरे के दौरान अलग-अलग धर्मों के लोगों से बातचीत हुई। वहां भी कई लोगों ने यह उम्मीद जताई कि भारत दुनिया को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है। उनके मुताबिक, भारत का सांस्कृतिक प्रभाव उसकी इसी सोच और जीवन मूल्यों की वजह से दुनिया भर में महसूस किया जाता है।भागवत ने कहा कि जिंदगी में हर किसी के हिस्से में एक जैसी परिस्थितियां नहीं आतीं। कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते, जबकि कुछ लोगों को कम प्रयास में कामयाबी मिल जाती है। लेकिन सफलता और असफलता के आधार पर किसी के प्रयासों का महत्व तय नहीं करना चाहिए। उन्होंने 1857 से 1947 तक चले स्वतंत्रता संघर्ष का उदाहरण देते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में शामिल हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण था। भले ही आजादी मिलने में 90 साल लगे, लेकिन इससे पहले के संघर्ष और बलिदान छोटे नहीं हो जाते।भागवत ने कहा कि कठिन परिस्थितियां इंसान की असली परीक्षा लेती हैं। कुछ लोग परेशानियों के सामने हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग मुश्किलों के बावजूद अपने रास्ते पर डटे रहते हैं। ऐसे समय में इंसान को अपनी मानवता और अच्छे संस्कार नहीं छोड़ने चाहिए। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी गुलामी की मानसिकता से काफी हद तक बाहर निकल चुकी है। युवा सच बोलने वालों का साथ देना चाहते हैं, झूठ पसंद नहीं करते और अपने देश को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं।भागवत ने कहा कि समाज में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनके इरादों पर बेवजह शक करने के बजाय उनके काम से सीखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के काम में कोई कमी हो या उसके पीछे निजी स्वार्थ भी हो, तब भी उसके अच्छे प्रयासों को अपनाने में हर्ज नहीं है। अगली पीढ़ी को ऐसे अच्छे कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पद्म पुरस्कार पाने वाले लोगों ने अपने संकल्प और मेहनत से लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया है। ऐसे लोगों को मिलने वाली संतुष्टि की तुलना केवल पैसे से नहीं की जा सकती।ये भी पढ़ें:कार्यक्रम में मौजूद पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) ने भी युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का सपना तभी पूरा होगा, जब युवा इसमें अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। युवा ही इस बदलाव में सबसे बड़ा योगदान देंगे और इसका सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हें ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। साथ ही, देश को अपनी पुरानी सफलताओं से सीख लेकर अपनी बौद्धिक क्षमता और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना होगा। तीन दिवसीय पद्मा महोत्सव का आयोजन ज्ञानयज्ञ फाउंडेशन की ओर से किया गया है। इसमें अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले पद्म पुरस्कार विजेता शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान लोगों को इन हस्तियों से सीधे बातचीत करने का मौका भी मिल रहा है।