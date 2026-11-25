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31 अगस्त 1995: चंडीगढ़ सचिवालय के बाहर धमाका हुआ। इसमें तत्कालीन सीएम बेअंत सिंह समेत 17 लोग मारे गए।

चंडीगढ़ सचिवालय के बाहर धमाका हुआ। इसमें तत्कालीन सीएम बेअंत सिंह समेत 17 लोग मारे गए। जुलाई 2007: विशेष अदालत ने राजोआणा को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई।

विशेष अदालत ने राजोआणा को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। मार्च 2012: एसजीपीसी ने राजोआणा की तरफ से राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी।

एसजीपीसी ने राजोआणा की तरफ से राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी। 3 मई 2023: सुप्रीम कोर्ट ने फांसी माफ करने से मना किया, लेकिन सरकार को दया याचिका पर फैसला लेने की छूट दी।

सुप्रीम कोर्ट ने फांसी माफ करने से मना किया, लेकिन सरकार को दया याचिका पर फैसला लेने की छूट दी। सितंबर 2024: सुप्रीम कोर्ट ने राजोआणा की नई याचिका पर केंद्र, पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा।

सुप्रीम कोर्ट ने राजोआणा की नई याचिका पर केंद्र, पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा। 28 अक्तूबर 2026: केंद्र सरकार ने फिर से राजोआणा की फांसी कम करने का विरोध किया।

केंद्र सरकार ने फिर से राजोआणा की फांसी कम करने का विरोध किया। 25 नवंबर 2026: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा और तीन हफ्ते में लिखित जवाब मांगे।

केंद्र सरकार के वकील केएम नटराज ने कोर्ट को कई वजहें बताईं। उन्होंने कहा कि राजोआणा ने कभी भी अपनी फांसी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील नहीं की। उसने खुद कभी दया याचिका भी नहीं लगाई। सरकार ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत उसे राहत नहीं दे सकता। राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास अनुच्छेद 72 और 161 के तहत माफी देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के अधिकारों की जगह नहीं ले सकता।राजोआणा के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उस समय पंजाब के हालात खराब थे। उन्हीं हालातों के कारण राजोआणा भटक गया था। उन्होंने कहा कि एक इंसान करीब 30 साल जेल में काट चुका है। उसे हमेशा फांसी के डर के साये में नहीं रखा जा सकता। रोहतगी ने मांग की कि राजोआणा की फांसी को उम्रकैद में बदला जाए और उसे सजा में छूट भी मिले। हालांकि, उन्होंने यह बात मानी कि राजोआणा ने खुद न तो अपील की थी और न ही दया याचिका दाखिल की थी।वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि मार्च 2012 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने राजोआणा के लिए दया याचिका लगाई थी। यह संस्था उनके समुदाय का ही हिस्सा है। उन्होंने बाकी दोषियों का उदाहरण भी दिया। रोहतगी ने कहा कि इस केस के दूसरे आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। एक अन्य दोषी जगतार सिंह हवारा की फांसी को भी हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया था। उन्होंने याद दिलाया कि मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका पर फैसला लेने को कहा था। लेकिन साढ़े तीन साल बीतने के बाद भी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है।