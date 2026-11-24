विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

टीएमसी सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को टैग करते हुए सौरव दास को रोके जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ वह नेपाली प्रधानमंत्री से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय युवा को विदेश जाने से रोका जा रहा है।महुआ ने लिखा, 'प्रिय बालेन शाह, हमारे प्रधानमंत्री आपसे नजदीकियां बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ जेनजी सौरव दास को ऑक्सफोर्ड यूनियन में भाषण देने के लिए उड़ान भरने से रोक दिया गया, क्योंकि उनकी मां नेपाली मूल की हैं। आप युवाओं के आंदोलन के दम पर प्रधानमंत्री बने। देखिए हमारे प्रधानमंत्री युवाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं! शर्म है।'कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरव दास ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर खुद को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोके जाने की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि वह रात एक बजे की फ्लाइट से लंदन जाने वाले थे, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि उनका पासपोर्ट फ्लैग कर दिया गया है। इसके बाद उन्हें यात्रा करने से रोक दिया गया।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पासपोर्ट में जन्मस्थान को लेकर दी गई जानकारी में विसंगतियां मिलने के बाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस चेन्नई ने सौरव दास को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इसी मामले में उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाई गई।एक कारोबारी गणेश कुमार ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्रीय गृह मंत्रालय से सौरव दास और उनके माता-पिता की पृष्ठभूमि की विस्तृत, गहन और निष्पक्ष जांच कराने का निर्देश देने की मांग की। याचिका में सौरव दास और उनके माता-पिता की पृष्ठभूमि जांचने की मांग की गई। उनके पूर्वजों के नेपाल से कथित संबंधों की जांच कराने का अनुरोध किया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि यदि यह संबंध सही पाए जाते हैं तो दास सरकार और न्यायपालिका पर उपदेश नहीं दे सकते।सौरव दास के जन्मस्थान और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर विवाद क्यों है? इस पूरे मामले में पासपोर्ट पर जन्मस्थान की जानकारी, उनके पूर्वजों के नेपाल से कथित संबंध और उनकी मां के नेपाली मूल का मुद्दा सामने आया है। जहां पासपोर्ट कार्यालय की ओर से कथित विसंगतियों पर कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की बात सामने आई है, वहीं महुआ मोइत्रा ने इसे नेपाली मूल से जोड़कर सवाल उठाए हैं। फिलहाल यही मुद्दा सौरव दास को लंदन जाने से रोके जाने के विवाद के केंद्र में है।