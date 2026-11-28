लोकसभा की कुल सीटों में एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

राज्य विधानसभाओं में भी यही व्यवस्था लागू होगी।

एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।

आरक्षित सीटें रोटेशन यानी बारी-बारी से बदली जा सकेंगी।

सीटों के रोटेशन का तरीका संसद तय करेगी।

महिला आरक्षण के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसमें अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीटों में से भी एक तिहाई सीटें संबंधित वर्ग की महिलाओं के लिए होंगी।इसे आसान भाषा में समझें:अगर लोकसभा में कुल 815 सीटें होती हैं, तो उनमें करीब 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं।प्रस्ताव के मुताबिक, महिलाओं के लिए आरक्षण की अवधि 15 साल होगी। हालांकि, इसे आगे जारी रखने का फैसला संसद करेगी। आरक्षित सीटों का निर्धारण रोटेशन के आधार पर होगा। इसका मतलब है कि हर चुनाव में या तय प्रक्रिया के अनुसार आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव किया जा सकता है। इससे अलग-अलग क्षेत्रों की महिलाओं को चुनाव लड़ने का अवसर मिल सकेगा।वर्तमान लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित है। दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, 543 सदस्यों में 74 महिलाएं सांसद हैं। यह कुल सदस्यों का करीब 13.63 फीसदी है। लोकसभा चुनाव में कुल 797 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। इनमें से 74 उम्मीदवार सफल हुई थीं।पार्टीवार दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, भाजपा से 30 और कांग्रेस से 13 महिलाएं सांसद चुनी गईं। तृणमूल कांग्रेस से 11 और समाजवादी पार्टी से 4 महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। महिला आरक्षण लागू होने के बाद संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।