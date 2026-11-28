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We had made a promise to our Nari Shakti and we remain committed to fulfilling it... https://t.co/ZT3TK71Psh — Narendra Modi (@narendramodi) November 28, 2026

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प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक वीडियो संदेश पोस्ट करते हुए कहा, 'हमने अपनी नारी शक्ति से एक वादा किया था और हम उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।' उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई दशकों से चल रही है और कई महिलाओं ने पत्रों और व्यक्तिगत बातचीत के ज़रिए उनके सामने यह मुद्दा उठाया है। उन्होंने देश भर की महिलाओं को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार आरक्षण लागू करने में आने वाली हर रुकावट को दूर करेगी।उन्होंने कहा, 'महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां देश की 'नारी शक्ति' को संसद और विधानसभाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाने से कभी नहीं रोक पाएंगी।' यह बस समय की बात है।' पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का संकल्प पक्का है और उसे देशभर की महिलाओं का समर्थन हासिल है।इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर कहा, 'नारी शक्ति को जनप्रतिनिधित्व में भी मजबूत भागीदारी दिलाना मोदी सरकार का संकल्प रहा है। कल मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 132वें संविधान संशोधन विधेयक को दी गई मंजूरी के साथ ही देश की महिलाओं की दशकों पुरानी प्रतीक्षा समाप्त होने जा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को लोकसभा व विधानसभाओं में जो 33% आरक्षण दिया गया था, वह अब साकार होगा। विधानसभाओं में महिलाओं की कम से कम एक-तिहाई भागीदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाओं को और अधिक समावेशी बनाएगी, वहीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति नीति निर्माण, कानून निर्माण और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के निर्धारण में एक नया आयाम जोड़ेगी।महिलाओं को शासन में मजबूत भागीदार बनाने वाली इस ऐतिहासिक पहल का सभी दल समर्थन करें।'आगे कहा, 'कैबिनेट की ओर से 132वें संविधान संशोधन विधेयक को दी गई मंजूरी देश के सभी राज्यों में जनप्रतिनिधित्व बढ़ाने व शासन को जनता के और करीब लाने का बहुत बड़ा कदम है। साथ ही, इसमें अनुच्छेद 170(1) में संशोधन कर राज्य विधानसभाओं की सीटों की अधिकतम सीमा 500 से बढ़ाकर लगभग 650 करने का प्रस्ताव भी है। इस प्रावधान से उत्तर प्रदेश अविभाजित रहते हुए विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ा सकेगा। साथ ही, महिलाओं को मिलने वाले एक-तिहाई आरक्षण से प्रदेश की महिलाओं को अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा।'प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से लाए गए नए विधायी प्रस्तावों को मंजूरी देने के एक दिन बाद आई है। इस पैकेज में संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन (दूसरा) विधेयक, 2026 शामिल हैं। संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023, जिसे आमतौर पर 'महिला आरक्षण अधिनियम' के रूप में जाना जाता है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। हालाँकि, इसे लागू करने की शर्त यह रखी गई थी कि जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया के साथ इसे जोड़ा जाएगा।