{"_id":"6282e6f26cef427e4452fc80","slug":"ramgarh-vishdhari-tiger-reserve-ramgarh-vishdhari-sanctuary-declared-as-52nd-tiger-reserve-of-the-country-fourth-in-rajasthan","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve : रामगढ़ विषधारी अभयारण्य देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित, राजस्थान में चौथा","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Tue, 17 May 2022 05:36 AM IST