कांग्रेस नेता सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे हैं। यहां वे कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिल सकते हैं। एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। बैठक इसलिए अहम है, क्योंकि रविवार को राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इस्तीफे सौंप दिए थे। विधायकों ने मुख्यमंत्री पद के लिए सचिन पायलट का नाम चर्चा में आने के बाद यह कदम उठाया था।

WATCH | Delhi: Congress leader Ambika Soni denies that she will file the nomination for the post of Congress President pic.twitter.com/fLeGeiSujU

#WATCH | Congress leader, Pawan Kumar Bansal refutes rumours of him joining the Congress party presidential race, says, "These rumours are without any basis... the idea never crossed my mind." pic.twitter.com/8CNqlQN72O