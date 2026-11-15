रेलवे: राम-सीता की नगरी को जोड़ेगी ट्रेन, जनकपुर से अयोध्या के बीच 604 किमी का सफर होगा आसान; क्या होगा रूट?

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भारतीय रेलवे ने नेपाल के जनकपुर धाम और उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बीच साप्ताहिक ट्रेन सेवा शुरू करने को मंजूरी दे दी है। करीब 604 किलोमीटर लंबी इस रेल सेवा से दोनों देशों के बीच धार्मिक पर्यटन और आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। इसे भारत-नेपाल संबंधों में विश्वास बहाली की दिशा में भी अहम कदम माना जा रहा है।