पश्चिम बंगाल: क्या भाजपा कार्यकर्ताओं ने ली अपने साथी की जान? पत्नी से बदसलूकी का किया था विरोध, क्या है मामला

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी में भाजपा के अंदरूनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस के मुताबिक, विवाद की शुरुआत एक स्थानीय व्यवसायी के साथ मारपीट की घटना से हुई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पानीहाटी मंडल-1 के भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष पर व्यवसायी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। इसी मंडल की भाजपा सचिव रूमा साहा ने इस घटना पर आपत्ति जताई, जिसके बाद पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की।

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