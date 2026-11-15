छत्तीसगढ़ से हटाई गई सीआरपीएफ की पूरी बटालियन: मणिपुर में 1000 जवानों की तैनाती; नक्सलवाद के खात्मे का असर?

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केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने छत्तीसगढ़ से अपनी एक बटालियन वापस बुला ली है। इस बटालियन में एक हजार से ज्यादा जवान हैं। इसे मणिपुर भेजा गया है। वहां जवानों की तैनाती की जाएगी। यह बटालियन छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के लिए तैनात थी।