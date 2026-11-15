बिहार में छठ महापर्व के तीसरे दिन भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने दीघा स्थित मिनार घाट पहुंचकर पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने छठी मैया और भगवान सूर्य की आराधना कर सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। छठ के तीसरे दिन घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे वातावरण में भक्ति एवं उत्साह का माहौल देखने को मिला।

#WATCH | Patna, Bihar: Bhojpuri actress Akshara Singh offered prayers at Minar Ghat in Digha on the third day of Chhath Puja. https://t.co/IkMXEZzdOg

दिल्ली में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने छठ महापर्व के अवसर पर कहा कि जिनके घरों में माताएं और बहनें छठ का व्रत रख रही हैं, उनके लिए अब घाट पर जाने का समय हो गया है। उन्होंने बताया कि वह स्वयं सोनिया विहार स्थित यमुना घाट जा रहे हैं, जहां छठ व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। इस दौरान उन्होंने अपनी बेटी का जिक्र करते हुए बताया कि वह छठ पूजा का गीत गा रही है।

Delhi: BJP MP Manoj Tiwari says, "Those whose mothers or sisters are observing the Chhath fast at home, it is now time to head to the ghat. We are now going to the Yamuna Ghat in Sonia Vihar. Our daughter is playing a song..." https://t.co/Q75XId8ULP

दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से महापर्व के आयोजन के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री स्वयं आज शाम सोनिया विहार घाट पहुंचकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगी। इसके साथ ही वह विभिन्न अन्य घाटों पर जाकर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं से भी मुलाकात करेंगी। उन्होंने बताया कि यमुना नदी के किनारे छठ पूजा के आयोजन के लिए कुल 24 मॉडल घाट बनाए गए हैं, जबकि पूरी दिल्ली में 1,435 स्थानों पर छठ महापर्व के आयोजन के लिए सरकार की ओर से विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने 11 किलोमीटर लंबे मुनक नहर के किनारे एक घाट का भी उद्घाटन किया है, जिससे श्रद्धालुओं को छठ पूजा के दौरान बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

03:51 PM, 15-Nov-2026

छठ पर्व: राष्ट्रपति-पीएम समेत तमाम नेताओं ने देशवासियों को दी बधाई, आज अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य

छठ महापर्व के तीसरे दिन रविवार को संध्या अर्घ्य के अवसर पर देशभर में उत्साह और श्रद्धा का माहौल है। इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। नेताओं ने छठ पर्व को प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, आस्था, पवित्रता और सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया।



लोक आस्था के महापर्व छठ के पावन अवसर पर, मैं देश-विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। https://t.co/9zABe0KIlU — President of India (@rashtrapatibhvn) November 15, 2026

सभी देशवासियों को महापर्व छठ के संध्या अर्घ्य की अनेकानेक शुभकामनाएं। प्रकृति-पूजन को समर्पित यह पावन अवसर हर किसी के लिए नई चेतना और स्फूर्ति लेकर आए, साथ ही समाज में सद्भाव एवं समरसता को और अधिक प्रगाढ़ करे। सूर्यदेव की कृपा से सभी का जीवन आलोकित हो। जय छठी मइया! — Narendra Modi (@narendramodi) November 15, 2026

श्रद्धा और समर्पण के महापर्व छठ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। सूर्य उपासना और लोक आस्था का यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति और आरोग्य लेकर आए। छठी मैया की कृपा सभी पर सदैव बनी रहे। https://t.co/ryPgvnQ4iN — Amit Shah (@AmitShah) November 15, 2026

आस्था, श्रद्धा और भक्ति के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आज संध्या बेला में अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कर उनकी उपासना की जाएगी। संध्या अर्घ्य के पावन अवसर पर समस्त व्रतियों एवं श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएँ। भगवान सूर्य और छठी मैया का आशीर्वाद सभी पर बना रहे तथा सबका जीवन सुख, शांति और आरोग्य से परिपूर्ण हो। — Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 15, 2026

पूर्वांचल, बिहार आ देश-दुनिया में रहत सभे परिवार के छठ महापर्व के बहुत-बहुत बधाई। जय छठी मइया जय भगवान सूर्यदेव... https://t.co/BeRZeOZLzJ — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 15, 2026

लोक आस्था का महापर्व छठ आज "लोकल से ग्लोबल" पहचान बना चुका है। आप देख रहे हैं कि पूरा देश छठमय हो चुका है। यूरोप, अमेरिका और एशिया सहित विश्व के कोने-कोने से वीडियो संदेश और मनमोहक दृश्य सामने आ रहे हैं। हमने भी पूरे बिहार को सजाने-संवारने का भरसक प्रयास किया है, ताकि हमारा प्रदेश स्वच्छ, सुंदर और भव्य साज-सज्जा से सुसज्जित हो तथा छठव्रतियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। हमें विश्वास है कि इस वर्ष छठ महापर्व शांतिपूर्ण, सुरक्षित और ऐतिहासिक रूप से मनाया जाएगा। इस गौरवशाली परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे। जय छठी मइया! जय बिहार! 🇮🇳 — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 15, 2026

#WATCH | Patna, Bihar: On Chhath Puja, BJP national president Nitin Nabin says, "Chhath is Mahaparv. It is a great fortune for all of us that this culture and tradition of Bihar is being revered across the country and around the world. This festival is broadening the identity of Bihar. Generation after generation, this is expanding. The traditions taken up by the older generations have been carried forward by the newer generations. This is the beauty of Mahaparv of Lok Aastha. I express gratitude to all Chhath devotees. May we get their blessings so that we can keep going ahead. PM Modi says that Biharis have this nature of offering prayers to the rising sun as well as the setting sun. What sets also rises - this is a sentiment which the PM expressed for Biharis. So, Bihar is marching ahead on the path to development..." — ANI (@ANI) November 15, 2026

छठ महापर्व से बिहार की संस्कृति को मिल रही वैश्विक पहचान

छठ पूजा के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि छठ महापर्व हम सभी के लिए आस्था और गौरव का प्रतीक है। यह सौभाग्य की बात है कि बिहार की संस्कृति और परंपरा को आज देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान मिल रहा है। यह महापर्व बिहार की पहचान को व्यापक बना रहा है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ियों की परंपराओं और विरासत को आगे बढ़ा रही है, यही लोक आस्था के इस महापर्व की खूबसूरती है। उन्होंने सभी छठ व्रतियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें व्रतियों का आशीर्वाद मिलता रहे, ताकि वे निरंतर आगे बढ़ते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बिहारी समाज की विशेषता है कि वह उगते सूर्य के साथ-साथ डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देकर पूजा करता है। प्रधानमंत्री ने इसी भावना को व्यक्त करते हुए कहा था कि जो अस्त होता है, उसका उदय भी होता है। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार इसी सकारात्मक सोच और भावना के साथ विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहा है।