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छठ पर्व: राष्ट्रपति-पीएम समेत तमाम नेताओं ने देशवासियों को दी बधाई, आज अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य

Sun, 15 Nov 2026 04:04 PM IST
प्रशांत तिवारी एएनआई, नई दिल्ली।
एएनआई, नई दिल्ली। Published by: प्रशांत तिवारी Updated Sun, 15 Nov 2026 04:04 PM IST
खास बातें

छठ महापर्व के संध्या अर्घ्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। पटना के गंगा घाटों पर संध्या अर्घ्य के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं।

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Chhath Festival President PM various other leaders extend greetings to nation Arghya offered setting sun today
छठ महापर्व - फोटो : PTI

लाइव अपडेट

04:29 PM, 15-Nov-2026

भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने मिनार घाट पर की पूजा-अर्चना

बिहार में छठ महापर्व के तीसरे दिन भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने दीघा स्थित मिनार घाट पहुंचकर पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने छठी मैया और भगवान सूर्य की आराधना कर सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। छठ के तीसरे दिन घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे वातावरण में भक्ति एवं उत्साह का माहौल देखने को मिला।



 
04:26 PM, 15-Nov-2026

छठ पूजा के लिए सोनिया विहार यमुना घाट पहुंचे मनोज तिवारी 

दिल्ली में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने छठ महापर्व के अवसर पर कहा कि जिनके घरों में माताएं और बहनें छठ का व्रत रख रही हैं, उनके लिए अब घाट पर जाने का समय हो गया है। उन्होंने बताया कि वह स्वयं सोनिया विहार स्थित यमुना घाट जा रहे हैं, जहां छठ व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। इस दौरान उन्होंने अपनी बेटी का जिक्र करते हुए बताया कि वह छठ पूजा का गीत गा रही है।

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04:24 PM, 15-Nov-2026

छठ पूजा के लिए दिल्ली में 1,435 स्थानों पर किए गए विशेष इंतजाम

दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से महापर्व के आयोजन के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री स्वयं आज शाम सोनिया विहार घाट पहुंचकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगी। इसके साथ ही वह विभिन्न अन्य घाटों पर जाकर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं से भी मुलाकात करेंगी। उन्होंने बताया कि यमुना नदी के किनारे छठ पूजा के आयोजन के लिए कुल 24 मॉडल घाट बनाए गए हैं, जबकि पूरी दिल्ली में 1,435 स्थानों पर छठ महापर्व के आयोजन के लिए सरकार की ओर से विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने 11 किलोमीटर लंबे मुनक नहर के किनारे एक घाट का भी उद्घाटन किया है, जिससे श्रद्धालुओं को छठ पूजा के दौरान बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
03:51 PM, 15-Nov-2026

छठ पर्व: राष्ट्रपति-पीएम समेत तमाम नेताओं ने देशवासियों को दी बधाई, आज अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य

छठ महापर्व के तीसरे दिन रविवार को संध्या अर्घ्य के अवसर पर देशभर में उत्साह और श्रद्धा का माहौल है। इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। नेताओं ने छठ पर्व को प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, आस्था, पवित्रता और सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया।
 



राष्ट्रपति मुर्मू ने की खुशहाली की कामना
छठ महापर्व की बधाई देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा, 'छठ पूजा की शुभकामनाएं लोक आस्था के महापर्व छठ के पावन अवसर पर, में देश-विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। यह पर्व सूर्य देव एवं छठी मैया के प्रति श्रद्धा और अटूट आस्था का प्रतीक है। चार दिनों तक चलने वाला यह पावन त्योहार तप, संयम और निष्ठा के माध्यम से हमाटी सांस्कृतिक परंपराओं की महत्ता को दर्शाता है। इस पर्व पर श्रद्धालु सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित कर सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। यह त्योहार हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। मेरी मंगलकामना है कि यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख-शांति की वृद्धि करे तथा देश में प्रेम और सदभाव को बढ़ावा दे। आइए, इस अवसर पर हम नदियों और अन्य जलस्रोतों को संरक्षित करने के प्रति अपनी जिम्मेदाटी को दृढ़तापूर्वक निभाने का संकल्प लें।' 
 

प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा- 'जय छठी मइया!'
छठ महापर्व की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'सभी देशवासियों को महापर्व छठ के संध्या अर्घ्य की अनेकानेक शुभकामनाएं। प्रकृति-पूजन को समर्पित यह पावन अवसर हर किसी के लिए नई चेतना और स्फूर्ति लेकर आए, साथ ही समाज में सद्भाव एवं समरसता को और अधिक प्रगाढ़ करे। सूर्यदेव की कृपा से सभी का जीवन आलोकित हो। जय छठी मइया!



'समर्पण के महापर्व छठ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं'
गृह मंत्री अमित शाह ने छठ की बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, 'श्रद्धा और समर्पण के महापर्व छठ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य उपासना और लोक आस्था का यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति और आरोग्य लेकर आए। छठी मैया की कृपा सभी पर सदैव बनी रहे।' 



'भगवान सूर्य और छठी मैया का आशीर्वाद सभी पर बना रहे'
आस्था, श्रद्धा और भक्ति के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आज संध्या बेला में अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कर उनकी उपासना की जाएगी। संध्या अर्घ्य के पावन अवसर पर समस्त व्रतियों एवं श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएँ। भगवान सूर्य और छठी मैया का आशीर्वाद सभी पर बना रहे तथा सबका जीवन सुख, शांति और आरोग्य से परिपूर्ण हो।

सीएम योगी ने प्रकृति पूजन और सामाजिक सद्भाव का दिया संदेश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो संदेश जारी कर छठ महापर्व की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह पर्व प्रकृति, जल और भगवान सूर्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है। यह हमें श्रद्धा, पवित्रता और अनुशासन की सीख देता है। इस पर्व की विशेषता है कि इसमें अस्त होते और उगते, दोनों सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। योगी ने व्रत रखने वाली माताओं और बहनों की तपस्या की सराहना करते हुए कहा कि वे परिवार, बच्चों और पूरे समाज के कल्याण के लिए कठिन निर्जला व्रत रखती हैं। यह हमारी संस्कृति और सामाजिक समरसता का अद्भुत उदाहरण है।
 

उन्होंने कहा कि छठी मइया के गीत देश और दुनिया के कोने-कोने में गूंज रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पहचान किसी एक भाषा या क्षेत्र से नहीं, बल्कि विविधता में एकता से है। उन्होंने छठी मइया से माताओं-बहनों के सुखी जीवन, बेटियों की सुरक्षा, परिवारों की समृद्धि, किसानों की खुशहाली और युवाओं को रोजगार मिलने की कामना की।
 
 
बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने भी दी शुभकामनाएं
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश साझा कर संध्या अर्घ्य की बधाई दी। उन्होंने कामना की कि अस्ताचलगामी सूर्यदेव और छठी मइया की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली आए।
 
 
छठ महापर्व से बिहार की संस्कृति को मिल रही वैश्विक पहचान
छठ पूजा के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि छठ महापर्व हम सभी के लिए आस्था और गौरव का प्रतीक है। यह सौभाग्य की बात है कि बिहार की संस्कृति और परंपरा को आज देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान मिल रहा है। यह महापर्व बिहार की पहचान को व्यापक बना रहा है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ियों की परंपराओं और विरासत को आगे बढ़ा रही है, यही लोक आस्था के इस महापर्व की खूबसूरती है। उन्होंने सभी छठ व्रतियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें व्रतियों का आशीर्वाद मिलता रहे, ताकि वे निरंतर आगे बढ़ते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बिहारी समाज की विशेषता है कि वह उगते सूर्य के साथ-साथ डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देकर पूजा करता है। प्रधानमंत्री ने इसी भावना को व्यक्त करते हुए कहा था कि जो अस्त होता है, उसका उदय भी होता है। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार इसी सकारात्मक सोच और भावना के साथ विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहा है।

पटना के गंगा घाटों पर विशेष इंतजाम
छठ के संध्या अर्घ्य को लेकर पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। घाटों पर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। घरों में भी छठ पूजा के पारंपरिक प्रसाद ठेकुआ को तैयार किया जा रहा है। गेहूं के आटे से बनने वाला ठेकुआ इस पर्व का प्रमुख प्रसाद है, जिसे सूर्यदेव और छठी मइया को अर्पित किया जाता है।

ये भी पढ़ें: छठ पूजा 2026: 15-16 नवंबर को सांध्य और उषा अर्घ्य? जानें पटना, दिल्ली, लखनऊ समेत शहरों में अर्घ्य का समय

16 नवंबर को उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य
चार दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय से हुई थी। इसके बाद 14 नवंबर को खरना मनाया गया। खरना के बाद व्रती लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं। 15 नवंबर को तीसरे दिन अस्त होते सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जा रहा है। पर्व का समापन 16 नवंबर को उषा अर्घ्य के साथ होगा। इस दौरान व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। इसके बाद पारण कर व्रत पूरा किया जाएगा।
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