'भ्रष्टाचार उजागर करने वालों को सुरक्षा मिले': संजीव का कोर्ट से आग्रह; क्यों लागू नहीं हुआ 2014 का कानून?

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मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने व्हिसलब्लोअर्स यानी भ्रष्टाचार का खुलासा करने वालों की सुरक्षा का आग्रह किया है। उन्होंने इस मामले में उचित दिशा-निर्देश बनाने का भी आग्रह किया है। उनका कहना है कि इसके लिए एक कानूनी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।