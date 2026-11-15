राजनीति: राहुल गांधी के बयान पर बवाल, भाजपा ने पूछा- क्या विदेशी मदद से सत्ता परिवर्तन कराना चाहता है विपक्ष?

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर दिए गए बयान पर सियासी घमासान मच गया है। हैदराबाद में तेलंगाना सरकार की ओर से आयोजित दो दिवसीय भारत समिट में राहुल गांधी ने कहा कि भारत अब वास्तव में लोकतांत्रिक देश नहीं रह गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि विपक्ष मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाएगा। राहुल के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कड़ी नाराजगी जताई है। पार्टी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी प्रतिनिधियों के सामने भारत की छवि खराब कर रहे हैं और विदेशी ताकतों की मदद से मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं।

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