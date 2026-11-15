राजनीति: राहुल गांधी के बयान पर बवाल, भाजपा ने पूछा- क्या विदेशी मदद से सत्ता परिवर्तन कराना चाहता है विपक्ष?
हैदराबाद में आयोजित भारत समिट में राहुल गांधी के भारत में लोकतंत्र को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा ने कड़ा विरोध जताया है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों और जॉर्ज सोरोस से जुड़े लोगों की मदद से मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं।
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कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर दिए गए बयान पर सियासी घमासान मच गया है। हैदराबाद में तेलंगाना सरकार की ओर से आयोजित दो दिवसीय भारत समिट में राहुल गांधी ने कहा कि भारत अब वास्तव में लोकतांत्रिक देश नहीं रह गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि विपक्ष मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाएगा। राहुल के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कड़ी नाराजगी जताई है। पार्टी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी प्रतिनिधियों के सामने भारत की छवि खराब कर रहे हैं और विदेशी ताकतों की मदद से मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं।
'विदेशी ताकतों के साथ मिलकर हो रही है सरकार हटाने की बात'
भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता विदेशी प्रतिनिधियों और जॉर्ज सोरोस से जुड़े लोगों के साथ मिलकर भारत में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र में विदेशी दखल चाहते हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस नेता विदेशी मदद से देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस को देश विरोधी बताते हुए कहा कि राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाने के बजाय विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं।
तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष ने राहुल से मांगी माफी
राहुल गांधी के बयान पर तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश के लोकतंत्र का अपमान करने के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। पीटीआई वीडियो से बातचीत में राव ने कहा कि राहुल गांधी को इतिहास याद रखना चाहिए। उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ही देश में आपातकाल लगाया था। उस दौरान लोगों के अधिकारों पर रोक लगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा था। रामचंदर राव ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों के दौरान कई चुनी हुई राज्य सरकारों को भी बर्खास्त किया गया था। ऐसे में राहुल गांधी का यह कहना कि 2014 के बाद से देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, समझ से परे है।
विदेशी मेहमानों के बयान पर भी भाजपा ने उठाए सवाल
तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष ने भारत समिट में शामिल एक विदेशी प्रतिनिधि के 'वोट चोर, गद्दी छोड़' वाले बयान पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने सवाल किया कि किसी दूसरे देश का व्यक्ति भारत की आंतरिक राजनीति और चुनावी व्यवस्था पर टिप्पणी कैसे कर सकता है? राव ने इसे देश की संप्रभुता और जनता के सम्मान से जुड़ा मामला बताया। उनका कहना था कि भारत का लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था दुनिया के सामने एक मिसाल है, लेकिन राहुल गांधी विदेशी मेहमानों के सामने इन्हीं संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं।
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जॉर्ज सोरोस और विदेशी फंडिंग का भी उठाया मुद्दा
रामचंदर राव ने आरोप लगाया कि भारत समिट में शामिल कुछ प्रतिनिधियों के संबंध प्रोग्रेसिव अलायंस और जॉर्ज सोरोस से जुड़े संगठनों से हैं। उन्होंने आशंका जताई कि ऐसे विदेशी समूह भारत की राजनीति में दखल देकर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, विदेशी फंडिंग और राहुल गांधी से किसी तरह के संबंध को लेकर लगाए गए ये आरोप भाजपा नेताओं के दावे हैं।
गौरतलब है कि 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित भारत समिट में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा था।