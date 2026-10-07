'खानदानी अधिकार चाहते हैं, सांविधानिक नहीं': राहुल-प्रियंका पर भाजपा का हमला; प्रदर्शन को लेकर क्या कहा?
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 07 Oct 2026 11:39 PM IST
सार
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रदर्शन को लेकर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। भाजपा ने कहा कि दोनों नेता 'खानदानी अधिकार' चाहते हैं, सांविधानिक अधिकार नहीं। आखिर भाजपा ने ऐसा क्यों कहा और प्रदर्शन को लेकर क्या आरोप लगाए? पढ़िए इस रिपोर्ट में।
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विस्तार
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा है। यह हमला निर्वाचन आयोग के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन को लेकर किया गया। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस का जनाधार खत्म हो गया है, इसलिए मीडिया का ध्यान खींचने के लिए सड़कों पर अराजकता को अपनाना ही उनके पास एक मात्र रास्ता बचा है।
बैठक से क्यों किया किनारा?
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दोनों नेताओं की आलोचना की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग मंगलवार को उनसे बैठक के लिए तैयार था। लेकिन उन्होंने बैठक के लिए सहमति नहीं दी। सुधांशु त्रिवेदी के अनुसार, वे अपने खानदानी अधिकारी का इस्तेमाल करना चाहते थे। वे सांविधानिक अधिकार का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे।
सीईसी को क्यों बुलाना चाहते हैं?
सुंधाशु त्रिवेदी ने कहा कि संविधान के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी सीईसी, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को संसद में आने के लिए भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि सीईसी उनकी पार्टी के सांसदों के सामने आएं।
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त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के 'पहले परिवार' ने बुधवार को दिल्ली की सड़कों पर जो किया, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। भाजपा के राज्यसभा सांसद ने कहा कि कांग्रेस के पहले परिवार के व्यवहार से साफ हो गया है कि मीडिया का ध्यान खींचने के लिए अराजकता अपनाना ही उसके पास बचा एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कांग्रेस को 'दिमागी नक्सल' भी कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है।
ये भी पढ़ें: जंतर-मंतर पर बवाल: महिला पुलिसकर्मियों से मारपीट का आरोप, वीडियो खंगाल रही पुलिस; एफआईआर दर्ज कर सकती है
भाजपा ने आरोप लगाया कि बुधवार के प्रदर्शन के जरिये गांधी परिवार ने यह भी दिखाया कि कांग्रेस को सांविधानिकता की कोई परवाह नहीं है।
केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक महिला पुलिसकर्मी को धक्का देने की कोशिश की। पुलिसकर्मी अपनी टीम के अन्य सदस्यों के साथ विपक्षी इंडिया गठबंधन के धरने से एक महिला प्रदर्शनकारी को हटाने की कोशिश कर रही थी।
वीडियो शेयर कर भाजपा ने क्या कहा?
भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक प्रदीप भंडारी ने एक्स पर इस घटना का वीडियो डाला। उन्होंने कांग्रेस नेता पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रील बनाने की जल्दबाजी में राहुल गांधी ने एक महिला पुलिसकर्मी को धक्का देने की कोशिश की।
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बैठक से क्यों किया किनारा?
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दोनों नेताओं की आलोचना की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग मंगलवार को उनसे बैठक के लिए तैयार था। लेकिन उन्होंने बैठक के लिए सहमति नहीं दी। सुधांशु त्रिवेदी के अनुसार, वे अपने खानदानी अधिकारी का इस्तेमाल करना चाहते थे। वे सांविधानिक अधिकार का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे।
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सीईसी को क्यों बुलाना चाहते हैं?
सुंधाशु त्रिवेदी ने कहा कि संविधान के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी सीईसी, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को संसद में आने के लिए भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि सीईसी उनकी पार्टी के सांसदों के सामने आएं।
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त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के 'पहले परिवार' ने बुधवार को दिल्ली की सड़कों पर जो किया, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। भाजपा के राज्यसभा सांसद ने कहा कि कांग्रेस के पहले परिवार के व्यवहार से साफ हो गया है कि मीडिया का ध्यान खींचने के लिए अराजकता अपनाना ही उसके पास बचा एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कांग्रेस को 'दिमागी नक्सल' भी कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है।
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भाजपा ने आरोप लगाया कि बुधवार के प्रदर्शन के जरिये गांधी परिवार ने यह भी दिखाया कि कांग्रेस को सांविधानिकता की कोई परवाह नहीं है।
केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक महिला पुलिसकर्मी को धक्का देने की कोशिश की। पुलिसकर्मी अपनी टीम के अन्य सदस्यों के साथ विपक्षी इंडिया गठबंधन के धरने से एक महिला प्रदर्शनकारी को हटाने की कोशिश कर रही थी।
वीडियो शेयर कर भाजपा ने क्या कहा?
भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक प्रदीप भंडारी ने एक्स पर इस घटना का वीडियो डाला। उन्होंने कांग्रेस नेता पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रील बनाने की जल्दबाजी में राहुल गांधी ने एक महिला पुलिसकर्मी को धक्का देने की कोशिश की।