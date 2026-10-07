'खानदानी अधिकार चाहते हैं, सांविधानिक नहीं': राहुल-प्रियंका पर भाजपा का हमला; प्रदर्शन को लेकर क्या कहा?

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा है। यह हमला निर्वाचन आयोग के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन को लेकर किया गया। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस का जनाधार खत्म हो गया है, इसलिए मीडिया का ध्यान खींचने के लिए सड़कों पर अराजकता को अपनाना ही उनके पास एक मात्र रास्ता बचा है।