विज्ञापन

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी भी तरह परिसीमन विधेयक पारित कराना चाहती है। इसके लिए वह दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है। अल्वी का दावा है कि सत्तारूढ़ पार्टी विपक्षी सांसदों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है।