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देश की पहली रक्षा पंक्ति 'सीमा सुरक्षा बल' (बीएसएफ) का रेजिंग डे यानी स्थापना दिवस समारोह इस बार 'मणिपुर' के चुराचांदपुर में आयोजित होगा। चुराचांदपुर और राज्य के दूसरे हिस्सों में सुरक्षा की नाजुक स्थिति के बीच एक दिसंबर को होने जा रहे 'रेजिंग डे' समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि, परेड की सलामी लेंगे। एक दिसंबर को आयोजित होने वाले 'स्थापना दिवस' समारोह की तिथि में गत वर्ष बदलाव किया गया था। पिछले साल यह समारोह 21 नवंबर को गुजरात के 'भुज' में आयोजित किया गया था। गृह मंत्री शाह ने परेड की सलामी ली थी।