'बिलॉन्गिंग': राहुल गांधी ने मां सोनिया और प्रियंका से की खास बातचीत; पिता राजीव का जिक्र, किताब पर क्या बोले?
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मां सोनिया और बहन प्रियंका के साथ पुरानी यादें ताजा कीं। 2004 का ऐसा कौन सा फैसला था, जिससे कुछ लोगों को राहत तो कुछ को खुशी मिली? मां की किताब में कौन सी बातें छूट गईं? राहुल गांधी ने क्या कहा, पढ़िए इस रिपोर्ट में।
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सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी ने क्या कहा?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी और मां सोनिया गांधी बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने लिखा, 'यह प्रस्ताव योजना के मुताबिक आगे नहीं बढ़ा। मेरा सातवां जन्मदिन भी योजना के मुताबिक नहीं रहा'। उन्होंने लिखा, 2004 के फैसले से हममें से कुछ लोगों को राहत मिली, जबकि कुछ लोगों को खुशी हुई।
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उन्होंने आगे लिखा, पापा की सुरक्षा वापस लेने के पीछे एक इरादा था। 500 से ज्यादा पन्नों की किताब लिखने के बाद भी मां ने कुछ बातें उसमें शामिल नहीं की हैं।
The proposal didn’t go according to plan and neither did my seventh birthday. The decision in 2004 gave some of us relief but others joy. There was an intention behind withdrawing Papa’s security. And even after 500+ pages there are some things Ma has left out of her book. Priyanka and I sat down with our mother to talk through all of it. Going back to those memories brought back the joy, the laughter and even the pain we felt at the time. Ma's journey of Belonging has been full of enormous love and terrible tragedy, and she has met all of it with dignity and courage.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 24, 2026
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राहुल ने लिखा, 'प्रियंका और मैं अपनी मां के साथ बैठे। हमने इन सभी बातों पर चर्चा की। उन पुरानी यादों को फिर से जीने से उस समय की खुशियां, हंसी और दर्द सब कुछ फिर ताजा हो गया। मां का अपनापन और अपनी पहचान तलाशने का सफर बेहद प्यार और बड़ी त्रासदियों से भरा रहा है। उन्होंने इन सभी परिस्थितियों का सामना गरिमा और साहस के साथ किया है'।