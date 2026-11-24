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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अपराध की कमाई से बनी संपत्ति कुर्क करने के लिए अलग से सबूत देने की जरूरत नहीं है। उसे यह साबित नहीं करना होगा कि संपत्ति छिपाई जा सकती है या दूसरी जगह भेजी जा सकती है। मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। यह मामला धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 5(1) से जुड़ा है।