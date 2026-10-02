पुणे मर्डर केस: केतन की हत्या के लिए सिया ने गूगल पर क्या-क्या किया था सर्च? चार्जशीट में सनसनीखेज खुलासे

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पुणे ग्रामीण पुलिस की जांच में केतन अग्रवाल हत्याकांड को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके दोस्त चेतन चौधरी ने हत्या की साजिश रचते वक्त इंटरनेट पर हत्या के अलग-अलग तरीकों के बारे में जानकारी जुटाई थी। चार्जशीट के मुताबिक, दोनों ने दुनिया के बेहद जहरीले मशरूम में शामिल 'डेथ कैप मशरूम' के बारे में सर्च किया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के उस चर्चित मामले के बारे में भी जानकारी जुटाई गई थी, जिसमें एक महिला पर परिवार के लोगों को जहरीले मशरूम खिलाकर मारने का आरोप लगा था। पुलिस का दावा है कि मशरूम के जरिए हत्या का तरीका मुश्किल और जोखिम भरा लगने के बाद आरोपियों ने दूसरा रास्ता तलाशा।