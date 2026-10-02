एक्सप्लेनर: उत्तर प्रदेश की सड़कों पर क्यों दौड़ रहा 308 पहियों वाला ये महाबली ट्रक, क्या है इसकी खासियत?

इस मशीन को ले जाने के लिए ऐसे ट्रक की जरूरत क्यों पड़ी?

इस पूरे सफर का सबसे अहम हिस्सा साइक्लाइजेशन रिएक्टर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पारादीप बंदरगाह से बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड, कुंभी तक इस रिएक्टर को सड़क के रास्ते ले जाने के लिए 10 अप्रैल 2026 को अधिसूचना जारी की थी।



सरकारी अधिसूचना के मुताबिक रिएक्टर का वजन 163.30 मीट्रिक टन है। इतना भारी माल सामान्य ट्रक से ले जाना संभव नहीं है, इसलिए कई एक्सल वाले खास हाइड्रोलिक ट्रेलरों का इस्तेमाल किया गया है।

308 पहिए आखिर कैसे संभाल रहे हैं इतना वजन?

इस परिवहन के लिए कुल 56 मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें गोल्डहोफर और एमएचडी के ट्रेलर शामिल हैं।



इन ट्रेलरों में अलग-अलग संख्या में एक्सल लगाए जा सकते हैं और उनके हिसाब से वजन उठाने की क्षमता भी अलग होती है। तीन एक्सल वाले ट्रेलर की क्षमता 78 टन, चार एक्सल की 104 टन, छह एक्सल की 156 टन और आठ एक्सल की 208 टन है।



मुख्य कॉन्फिगरेशन में 24 या 24.5 एक्सल का उल्लेख है। इसमें दो या तीन पंक्तियों में एक्सल और हर एक्सल पंक्ति में 12 टायर का विवरण दिया गया है। यानी 308 पहिए किसी एक सामान्य ट्रक के पहिए नहीं हैं, बल्कि कई ट्रेलरों को जोड़कर बनाए गए पूरे परिवहन तंत्र का हिस्सा हैं। इनसे मशीन का वजन अलग-अलग एक्सल पर बांटा जाता है।